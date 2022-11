Serie A, le classifiche di Transfermarkt reparto per reparto: sorpresa Milan!

Il noto portale Transfermarkt ha stilato le classifiche delle squadre di Serie A in base al valore economico di ogni reparto. Difesa, centrocampo e attacco! Sorpresa Milan…

In questa lunga sosta per i Mondiali, Trasnfermarkt ne ha approfittato per fare dei bilanci precisi riguardo alla Serie A. Il noto portale ha aggiornato i valori di mercato di tanti calciatori, ed ha così stilato diverse classifiche con le squadre di Serie A ordinate in base al costo complessivo di ogni suo reparto. Tre graduatorie nello specifico: difesa e portieri, centrocampo e attacco.

Chi comanderà le diverse classifiche? Partiamo dall’attacco. Il reparto d’attacco più prezioso in Italia c’è l’ha il Napoli di Luciano Spalletti. Una grande sorpresa, ma è innegabile l’alto valore complessivo di giocatori come Osimhen, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone. Un parco attaccanti cresciuto tantissimo in questa prima parte di stagione, e che nel complesso ha un valore di 234 milioni di euro.

Al Napoli, nella graduatoria dell’attacco, seguono Juventus, Inter e Milan. L’attacco rossonero è dunque soltanto il quarto più prezioso della Serie A, con un valore complessivo di 138 milioni di euro. Passiamo al centrocampo!

I reparti di centrocampo e difesa più preziosi: il Milan sale!

Passando al centrocampo. Stavolta è l’Inter a comandare la classifica. Chalanoglu, Brozovic, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Di Marco, Dumfries, per un valore complessivo di 212 milioni di euro. Il Milan stavolta è secondo, con un reparto di centrocampo pari a 190 milioni di euro. Alle due cugine, prima e seconda, seguono Juventus, Napoli e Roma.

Infine, arriviamo alla difesa e ai portieri. Due reparti nei quali il Milan non ha eguali. Lo dice chiaramente la classifica di Transfermarkt. Il Diavolo comanda nei valori di mercato dei reparti di porta e difesa. Maignan, Tomori, Kalulu, Kjaer, Calabria, Theo Hernandez, ma anche i nuovi arrivati, per un complessivo valore di 241 milioni di euro. Il Milan di Pioli, in poche parole, possiede il miglior reparto arretrato dell’intera Serie A, a livello qualitativo.

Ai rossoneri, seguono nella particolare classifica Inter, Atalanta, Napoli e Roma. Di seguito le tre graduatorie nel dettaglio, squadra per squadra.