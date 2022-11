Milan, contatti con la Salernitana: due giocatori sul tavolo

Secondo alcuni rumors, Milan e Salernitana hanno parlato di due giocatori recentemente: si svilupperanno delle trattative?

Il Milan in vista del calciomercato di gennaio ha l’idea di fare alcune cessioni. Una è quella di Yacine Adli, che probabilmente verrà mandato in prestito per consentirgli di giocare con continuità e di crescere. L’altro è Tiemoué Bakayoko, completamente fuori dai progetti presenti e futuri.

L’ex Monaco è di proprietà del Chelsea e il suo prestito scade a giugno 2023, ma il club rossonero spera di riuscire a trovare una soluzione per farlo partire prima. Ci ha provato già in estate, però nessun contatto ha poi portato a un accordo. Serve che una nuova squadra accetti di sobbarcarsi lo stipendio fino al termine della stagione.

Considerando che metà ormai è stato pagato dal Milan, dovrebbe essere più semplice trovare una sistemazione al giocatore a gennaio. Da capire se i Blues accetteranno il semplice prestito secco o se pretenderanno l’inserimento dell’obbligo di riscatto del cartellino, magari legato a delle specifiche condizioni come era stato concordato con Paolo Maldini e Frederic Massara nel 2021.

Calciomercato Milan, Bakayoko proposto a un club italiano

Secondo quanto rivelato da Tuttosalernitana.com, la dirigenza rossonera ha avuto una chiacchierata informale con Morgan De Sanctis per proporre Bakayoko alla Salernitana. L’ex portiere è oggi il direttore sportivo del club campano, che in questo momento ha altri obiettivi. La situazione può cambiare solo se si dovesse verificare un addio anticipato di Coulibaly (che però fino a giugno non dovrebbe muoversi) oppure se il Milan si dovesse accollare lo stipendio del centrocampista francese.

Difficile che Bakayoko si trasferisca alla Salernitana. Il presidente Iervolino vorrebbe un altro giocatore della squadra di Stefano Pioli: Matteo Gabbia. Il difensore piace molto, però il Milan non sembra intenzionato ad aprire a un suo trasferimento nel mercato di gennaio. Anche se non è un titolare, gode comunque di buona considerazione da parte del mister e ha messo insieme 10 presenze in questa stagione.