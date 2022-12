Milan, c’è la data del rientro: Pioli esulta

Sky Sport fornisce interessanti novità sulle condizioni del rossonero. Fissata la data del rientro, Stefano Pioli può esultare!

Il Milan ha perso pezzi importanti nel mese di novembre. Tanti infortuni, alcuni davvero gravi, hanno decimato la rosa di Mister Pioli. Tra l’altro in un periodo clou della prima parte di stagione, con Champions League e Campionato ad alternarsi in maniera incalzante. Nello specifico, il Milan ha dovuto fare a meno di giocatori importanti come Alexis Saelemaekers, Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Mike Maignan.

I quattro rossoneri torneranno tutti nel 2023, chiaramente, dato che al momento ci sono i Mondiali a far da spartiacque ai campionati. Ma a prescindere gli infortuni stanno necessitando tempi di recupero davvero lunghi data la gravità dei problemi. Chi prima, chi dopo, Calabria, Saelemakers, Florenzi e Maignan sono tutti attesi a gennaio.

Ma non dimentichiamo che di mezzo ci sono le prestigiose amichevoli di dicembre, contro Arsenal, Liverpool e PSV. Qualcuno potrebbe farcela a recuperare in tempo.

Milan, sta recuperando: può anticipare il rientro

Da Sky Sport arrivano novità fondamentali sulle condizioni di Mike Maignan. Il portierone, come risaputo, ha riportato due infortuni importanti al polpaccio. Problemi che gli hanno recato l’enorme delusione di dover saltare il Mondiale. Ma Magic Mike non si è lasciato abbattere e ha continuato a lavorare sodo per recuperare quanto prima.

E’ tornato a Milanello Maignan, seguendo il percorso di riabilitazione e rispettando i tempi. Il suo recupero è graduale riporta Sky Sport, Stefano Pioli ha chiesto calma e cautela. Quando potrebbe rientrare? Salterà quasi sicuramente le prossime amichevoli a Dubai contro Arsenal e Liverpool, ma il 30 dicembre potrebbe esserci contro il PSV Eindhoven per riprendere confidenza col campo.

Il campionato comincerà invece il 4 gennaio, e la stessa fonte sottolinea che sono molto alte le possibilità che Mike Maignan ritorni al suo posto da titolare tra i pali. Una notizia davvero importante per Pioli, che può entrare nell’ottica di disputare la seconda parte di stagione con il suo portiere di estrema fiducia, un elemento essenziale per tutta la squadra.

Milan, quando rientrano gli infortunati

Per quanto riguarda Saelemaekers, Calabria e Florenzi le cose stanno diversamente. L’ex Roma sarà l’ultimo a rientrare. Non è chiaro se a fine gennaio o qualcosina dopo. Alessandro sta continuando a svolgere un lavoro personalizzato a Milanello, ma non è ancora al meglio.

Per quanto riguarda Alexis e Calabria , dovrebbero esserci entrambi alla ripresa del campionato. Già a Dubai, nel mini ritiro, è previsto il loro rientro in gruppo. Come Mike Maignan salteranno le due amichevoli di lusso contro Liverpool e Arsenal, ma potrebbero esserci per quella del 30 dicembre in Olanda.