Milan in Dubai Super Cup, i convocati: da Maignan a Ibrahimovic, tanti ritorni

Da domani a martedì prossimo andrà in scena la Dubai Super Cup: per il Milan molti rientri illustri, tra cui Maignan e Ibrahimovic. Ecco la lista diramata.

Il Milan ha la necessità di rincorrere il Napoli per la lotta scudetto: nel frattempo, tra l’inizio del campionato di Serie A e la fine dei Mondiali c’è la sosta a Dubai per iniziare a pensare alla seconda parte di stagione: quella decisiva.

La Dubai Super Cup sarà quindi la cartina tornasole del Diavolo che, ora più che mai, non deve mollare la presa e racimolare quanti più punti possibili per accorciare dai partenopei. Tra i convocati molti ritorni illustri: Ibra e Maignan su tutti. L’impresa per lo scudetto 2022/2023 dovrà passare, quindi, necessariamente per gli Emirati Arabi.

Il Milan a Dubai

Da domani a martedì prossimo Stefano Pioli avrà l’arduo compito di pensare al rilancio di molti atleti in organico. Da De Ketelaere, che si aggregherà con il gruppo giorno 13 dicembre, ai “nuovi” giocatori del mercato estivo, che fino a questo momento hanno avuto un ruolo marginale nel Milan.

Non solo, con il gruppo ci saranno anche Calabria e Saelemaekers, ormai recuperati. Anche il portierone francese, Mike Maignan viaggerà con l’organico rossonero: l’obiettivo dello staff è quello di riaverlo a disposizione alla ripresa del campionato, il 4 gennaio contro la Salernitana. In questi giorni di ritiro negli Emirati si deciderà come procedere: vige senza ombra di dubbio la prudenza. Quindi il tecnico parmigiano dovrà ben valutare se sarà il caso di riproporre Mike in porta, già nelle amichevoli di lusso contro Arsenal e Liverpool, oppure aspettare il nuovo anno e procedere gradualmente.

Ibra a Dubai

Ibrahimovic finalmente è tornato: a quanto pare a Dubai inizierà ad aumentare i carichi di lavoro, e negli Emirati sarà più chiaro stabilire il suo pieno recupero. Zlatan ha l’obiettivo di tornare in campo entro gennaio, ma ovviamente anche per lui vige la stessa cautela adoperata con Mike Maignan. Il forte attaccante svedese non è l’unico ad essere reduce da un infortunio: anche Kjaer, dopo aver disputato il Mondiale con la Danimarca, si unirà al gruppo: lui è atteso per giovedì. Sergino Dest invece non sarà tra i convocabili: per vederlo indossare la casacca rossonera bisognerà aspettare il rientro a Milanello. Quindi tutto pronto per le due amichevoli di lusso in programma. La prima sarà Arsenal-Milan il 13 dicembre alle 15 (ora italiana), allo stadio Al Maktoum. Liverpool-Milan, invece sarà il 16, in campo alle 16.30 italiane. Anche Maldini e Massara sono attesi negli Emirati: ovviamente per i due dirigenti non è escluso uno scalo a Doha per le fasi finali del Mondiale.

I convocati

La lista che è stata, dunque, diramata vede tra i convocati, come precedentemente detto, anche Ibrahimovic, Maignan, Calabria e Saelemaekers, che sono stati out per gran parte della prima frazione di campionato. Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Maignan, Tatarusanu, Mirante, Jungdal

Difensori: Kjaer, Tomori, Kalulu, Gabbia, Thiaw, Calabria, Florenzi, Bakoune, Simic, Bozzolan

Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Vranckx, Krunic, Bakayoko, Adli, Brahim Diaz, Pobega, Saelemaekers.

Attaccanti: Ibrahimovic, De Ketelaere, Lazetic, Messias, Origi, Rebic, El Hilali