Segna sempre Giroud: gol decisivo, Francia in semifinale

La Francia vola in semifinale Mondiale, decisiva la rete del milanista Giroud a metà del secondo tempo

L’ultima semifinalista del Mondiale in Qatar è la Francia, che ha battuto l’Inghilterra ai quarti di finale in una partita di altissimo livello. La squadra di Deschamps affronterà quindi la favola Marocco in un match dal grande fascino storico.

La Francia ha vinto la partita con il risultato di 2-1 e la rete decisiva è stata segnata, manco a dirlo, da Olivier Giroud. Verso la metà del secondo tempo, da sinistra è arrivato un cross al bacio di Antoine Griezmann proprio verso la testa dell’attaccante del Milan.

Oliviero, come è stato ribattezzato dai tifosi rossoneri, ha vinto il duello aereo con Maguire ed è riuscito a battere Pickford con una bellissima incornata (forse deviata proprio dal difensore del Manchester United). Giroud, che aveva battuto il record di Henry contro la Polonia, arriva così a quota 53 reti segnate con la Nazionale.

Francia in semifinale: esulta anche Theo Hernandez, ma che rischio

Oltre a Giroud, il Milan festeggia anche Theo Hernandez, anche lui in campo titolare dal primo minuto questa sera contro l’Inghilterra. L’esterno però si è reso protagonista in negativo quando a circa 5′ dalla fine del match ha commesso una vera e propria ingenuità.

Intervento duro e irruento con la spalla su Mason Mount, l’arbitro ha prima lasciato correre ma poi ha assegnato il calcio di rigore agli inglesi, il secondo della serata. Harry Kane però “salva” Theo Hernandez con una bruttissima esecuzione, con il tiro che finisce addirittura alto sopra la traversa del portiere Lloris, suo compagno di squadra da anni nel Tottenham di Conte (prossimo avversario del Milan agli ottavi di Champions League).

Non è stata una partita semplice per il terzino, che ha spinto tanto ma ha avuto non poche difficoltà in fase difensiva. Anche nel primo tempo ha rischiato di fare fallo in area di rigore, oltre ad aver perso un pallone insidioso in fase di impostazione. Alla fine però può esultare: Theo Hernandez e Giroud, i due rossoneri, volano in semifinale dei Mondiali e sfiderà il Marocco, l’incredibile favola e rivelazione di questo torneo.