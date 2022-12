Saelemaekers scherza con Pioli in allenamento: la pallonata è tutta da ridere (VIDEO)

Il belga prende in giro l’allenatore durante i palleggi e riceve una pallonata, il tutto in un clima decisamente scherzoso

Clima molto sereno in casa Milan in questi giorni, come testimoniato dalle immagini che arrivano direttamente dal ritiro a Dubai, dove la squadra di Stefano Pioli si sta allenando per prepararsi alla seconda parte di stagione.

I rossoneri sono partiti due giorni fa alla volta della città araba per una tournée che li vedrà impegnati in due amichevoli di lusso contro l’Arsenal di Mikel Arteta, capolista in Premier League, e il Liverpool di Jurgen Klopp. Nella giornata di ieri il tecnico ha concesso la mattinata di riposo ai suoi ragazzi per riprendersi dopo le sei ore di viaggio in aereo, e nel pomeriggio si è svolto il primo allenamento.

Lavoro di gruppo e alcuni elementi che hanno svolto allenamenti personalizzati, volti sorridente e tanta voglia di tornare subito a fare sul serio, dal momento che il Diavolo è attesa da un finale di stagione davvero importante, con la rincorsa al Napoli di Spalletti per lo scudetto e con la doppia sfida al Tottenham di Antonio Conte in Champions League. Gli obiettivi sono chiari: provare a difendere il titolo in Serie A e tornare tra le prime otto in Europa superando gli Spurs.

Pioli non ci sta e tira la palla addosso al suo giocatore

Obiettivi da raggiungere con la massima serenità, che sicuramente non manca viste le immagini dell’allenamento odierno. Non sfugge il simpatico siparietto fra Alexis Saelemakers e mister Pioli durante l’allenamento. L’esterno belga mette inizia a palleggiare con l’allenatore mettendolo in difficoltà con palloni troppo bassi, ma al secondo tentativo il tecnico prende la palla con le mani e gliela calcia addosso dopo esser stato preso in giro. CLICCA QUI per vedere il simpatico video.

Ovviamente tutta la scena in maniera sorridente e goliardica, sintomo che in casa Milan si respira un’aria positiva e che ci sono tutti i presupposti per ripartire al meglio anche nel 2023. Nonostante la pressione di doversi ripetere, i giocatori e lo staff sono pronti a dare ancora il meglio e sanno esattamente il percorso da intraprendere per raggiungere i risultati migliori. Ricordiamo che si ripartirà il 4 gennaio nella trasferta contro la Salernitana di Davide Nicola.

Dubai, le ultime dal ritiro

Saelemaekers è ormai pienamente recuperato e aggregabile al gruppo, mentre ci sono alcuni elementi che hanno lavorato a parte anche oggi, dal momento che non c’è nessuna fretta di accelerare i tempi. Tra questi ovviamente Zlatan Ibrahimovic, per cui ci sarà da aspettare ancora un po’. La scaletta dello svedese è molto precisa e non tornerà in campo subito dopo la sosta. Recupero più vicino invece per capitan Davide Calabria.

Il terzino ha corso sul campo insieme a Brahim Diaz, anche lui a parte dopo l’affaticamento che gli ha impedito di giocare contro il Lumezzane. Non forza i tempi neanche Mike Maignan, sul quale non si vogliono correre assolutamente rischi stavolta dopo la ricaduta di qualche mese fa.