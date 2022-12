Arsenal-Milan, verso la conferma: giocherà ancora a sinistra

Oggi il Milan scende in campo contro l’Arsenal: vediamo le probabili formazioni dell’amichevole di Dubai.

È iniziato da alcuni giorni il ritiro del Milan negli Emirati Arabi Uniti. Previsto un lavoro importante per prepararsi alla ripresa della stagione a gennaio 2023. In programma delle amichevoli di prestigio.

Nell’ambito della Dubai Super Cup, i rossoneri oggi sfideranno l’Arsenal e venerdì il Liverpool. Affrontare due squadre di Premier League, seppur non con organici al completo, è utile anche in previsione dell’impegno di Champions contro il Tottenham.

In questi anni il Diavolo ha faticato tanto con le squadre inglesi e dovrà fare qualcosa di diverso per superare gli Spurs di Antonio Conte. Aver superato la fase a gironi non basta, l’obiettivo sarà quello di provare a conquistare anche i quarti di finale. I campioni d’Italia non si pongono limiti e sognano di stupire anche in Europa.

Dubai Super Cup, Arsenal-Milan: le scelte di Pioli

Intanto oggi all’Al Maktoum Stadium di Dubai il Milan se la vedrà con l’Arsenal, che sta disputando una stagione molto positiva ed è primo in classifica in Premier League. Un’amichevole che servirà per testare la condizione della squadra, che non ha brillato nella sfida a Milanello contro il Lumezzane la scorsa settimana.

Per quanto riguarda la formazione, Pioli dovrebbe schierare il consueto 4-2-3-1. In porta ancora Ciprian Tatarusanu, visto che Mike Maignan non è pronto per giocare. In difesa da destra a sinistra Pierre Kalulu, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e Tommaso Pobega. Quest’ultimo è stato provato nell’inedito ruolo di terzino anche col Lumezzane ed è proprio lì che dovrebbe essere impiegato.

A centrocampo a fianco di Sandro Tonali ci sarà spazio per Aster Vranckx, che i tifosi sperano di vedere maggiormente in campo nel 2023. Nel tridente offensivo ci sarà di nuovo Yacine Adli (in gol col Lumezzane) utilizzato da trequartista, mentre gli esterni dovrebbero essere Alexis Saelemaekers e Ante Rebic. Prima punta Divock Origi.

Le scelte di formazione di Arteta

Anche Arteta utilizzerà il 4-2-3-1 per il suo Arsenal. Davanti a Hein ci dovrebbe essere il quartetto difensivo Cedric-Holding-Gabriel-Tierney. In mediana agiranno Elneny e Lokonga. Fabio Vieira, Odegaard e Nelson agiranno alle spalle di Nketiah.

Dubai Super Cup, Arsenal-Milan: probabili formazioni

Arsenal (4-2-3-1): Hein; Cedric, Holding, Gabriel, Tierney; Elneny, Lokonga; Fabio Vieira, Odegaard, Nelson; Nketiah.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Pobega; Vranckx, Tonali; Saelemaekers, Adli, Rebic; Origi.