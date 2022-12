Donnarumma, un ex Milan va in controtendenza: “Con i piedi è fra i migliori in assoluto”

Si torna a parlare dell’ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, che in qualche modo anche da quando gioca nel PSG è divenuto un argomento di conversazione, tra qualità e papere recenti.

Gianluigi Donnarumma da quando ha lasciato il Milan ha iniziato una carriera totalmente diversa dai suoi primi anni nel calcio che conta. Il talentuoso portiere classe ’99 ha scelto di buttarsi nell’avventura estera difendendo i pali del Paris St. Germain.

Dalle atmosfere protettive e coccolate di Milanello, dove Gigio era l’idolo di tifosi e compagni di squadra per il suo talento smisurato tra i pali, è passato alle complicate arie parigine. Non a caso da quando gioca in Francia Donnarumma non è esente da critiche e non sono neanche mancati strafalcioni che hanno messo in dubbio la sua tenuta tecnica.

L’ex portiere rossonero è spesso al centro di temi di conversazione calcistici. Come nell’ultimo podcast del canale Twitch di TVPlay, che ha visto protagonista un personaggio molto vicino al Milan in tempi recenti.

Luigi Turci e le qualità di Donnarumma: “Abilissimo coi piedi”

L’intervista odierna ha visto protagonista Luigi Turci, ex portiere negli anni ’90 e 2000 e di recente anche preparatore dei portieri rossoneri. Turci dunque conosce molto bene Donnarumma, avendo lavorato una stagione con il talentuoso portiere di Castellammare di Stabia.

Subito parole al miele da parte di Turci: “Gigio è unico: non c’è un portiere al mondo che abbia esordito a 16 anni in una squadra titolata come Milan. Lo conosco bene avendolo allenato e mi sento sicuro di quello che dico. Donnarumma in Nazionale sarà destinato a battere tutti i record, compreso quello delle presenze di Buffon”.

Secondo il preparatore, Donnarumma ha una qualità che molti altri portieri non possiedono: “Per me è bravissimo nel gioco con i piedi. Per assurdo a volte esagera, sia con la nazionale che con il PSG. Ci sono state occasioni in cui ha rischiato troppo. L’errore contro il Real? Per me è stato caricato, c’era fallo di Benzema, poi dico che uno come Gigio non deve mettersi in una situazione del genere”.

Sicuramente Donnarumma è molto migliorato negli anni con i piedi, ma i tifosi milanisti ricordano effettivamente qualche errore anche nel periodo rossonero, visto che tecnicamente Gigio non è mai stato all’altezza di portieri di qualità come Alisson, Ederson o Maignan.

