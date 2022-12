La stoccata di Donnarumma al Milan e ai milanisti: “Se succedesse sarei troppo contento” (VIDEO)

Gigio Donnarumma, ospite a Peppy Night, sul canale 21 del digitale terrestre ha lanciato una stoccata al club di via Aldo Rossi.

L’ex portierone del Milan, attualmente in forze al Paris Saint Germain, durante la trasmissione Peppy Night, che va in onda sul Canale 21 del digitale terrestre, ha risposto ad una domanda scomoda posta dal comico italiano, Peppe Iodice.

Martedì notte, subito dopo Portogallo-Svizzera, (finita 6-1 per i lusitani) Peppe Iodice conduce il programma dal titolo Peppy Night, e tra gli ospiti è presente proprio l’ex portiere del Milan. La cornice, invece è quella del Teatro Troisi di Fuorigrotta. Lo scenario offre ai telespettatori due figure: un conduttore e un ospite. L’ospite è, infatti, il portierone della Nazionale azzurra, Gigio Donnarumma. I due sono seduti attorno ad una tavola imbandita con vino, formaggio, salame. A quel punto la domanda che Iodice piazza all’estremo difensore è scomoda: la risposta secca di Donnarumma però non farà di certo piacere ai tifosi milanisti.

Donnarumma al PSG

Il trasferimento di Gianluigi Donnarumma dal Milan al Paris Saint Germain è stato tra i più chiacchierati della scorsa estate. Dopo aver vinto l’Europeo da protagonista con l’Italia, il portierone azzurro è volato a Parigi per firmare un nuovo contratto che lo avrebbe legato al club di Al-Khelaïfi fino al 2026. Vani i tentativi di Maldini e Massara di provare a trattenerlo in rossonero: dopo aver rifiutato un contratto da 8 milioni di euro a stagione, il miglior calciatore dell’Europeo è volato in Francia. Il suo non era piaciuto per nulla ai tifosi, e molto probabilmente piacerà ancora meno ciò che lui stesso a confessato a Peppe Iodice durante la sua trasmissione, Peppy Night, in onda sul Canale 21 del digitale terrestre.

Donnarumma al Peppy Night: “Sarebbe un sogno”

Gigio Donnarumma ospite di Peppe Iodice è seduto difronte il comico napoletano che, con sguardo sornione, senza esitare gli dice: “Dobbiamo chiudere la questione per sempre. Adesso ti faccio una domanda“. Il ledwall, che è dietro di loro, si illumina e sullo sfondo della città di Napoli, che si vede per un attimo, compare la frase scomoda: “Abbiamo un sogno nel cuore“. A quel punto, senza oramai più peli sulla lingua, il conduttore gli dice: “Abbiamo un sogno nel cuore. Non ti voglio chiedere niente ma…tu saresti contento (il chiaro riferimento ad un trasferimento al Napoli ndr)”. La risposta secca del portierone azzurro non lascia troppo all’immaginazione. Donnarumma sicuro dice: “Troppo! Troppo!“.

A quel punto parte l’applauso del pubblico, con il conduttore che urla: “E questo chiude tutto!“. Infine Peppe Iodice, sull’onda dell’entusiasmo, lascia partire il coro sostenuto dal pubblico: “E se ne va, la capolista se ne va! (riferito al primato in classifica dei partenopei ndr)”. Il comico partenopeo afferra Donnarumma e lo bacia e abbraccia: “Abbracciamoci“. La risposta secca e perentoria del portiere del Paris Saint-Germain di certo non farà piacere a tutti quei tifosi milanisti che, dopo averlo visto andar via la scorsa estate, speravano in un suo ritorno in rossonero, piuttosto che in un club rivale in Serie A.