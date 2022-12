Leao e Bennacer, sensazioni negative “Questioni complicate”

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a TV Play di alcune questioni di calciomercato che riguardano il Milan.

Probabilmente non vedremo alcun colpo in entrata a gennaio, ma il club rossonero lavora comunque per il futuro. Paolo Maldini e Frederic Massara sono impegnati in alcune trattative importanti.

I rinnovi di Ismael Bennacer e Rafael Leao sono delle priorità e si cerca di arrivare a un accordo. Trapela più ottimismo sul centrocampista algerino che sull’esterno offensivo portoghese. Sicuramente la situazione è meno complicata, però l’intesa non c’è comunque.

L’ex Empoli ha da poco cambiato agente, passando sotto la procura di Enzo Raiola, e pretende sempre un buon aumento di stipendio. Il Milan inizialmente offriva 3-3,5 milioni netti annui e probabilmente è costretto ad alzare la proposta per farlo firmare il prolungamento oltre giugno 2024.

Milan, rinnovo Leao: Bianchin fa il punto

Certamente più intricata la situazione Leao. Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ne ha parlato alla trasmissione TV Play sul canale Twitch di calciomercato.it: “Un nuovo appuntamento per il rinnovo ci sarà, ma la questione è complicata. E lo è anche quella di Bennacer, seppur di meno. Il Chelsea ha altre priorità adesso, però rimane molto interessato. È possibile che arrivino offerte irrifiutabili, a 120 milioni il Milan non potrebbe trattenerlo altrimenti dovrebbe proporgli uno stipendio molto alto”.

Il Chelsea è sempre in agguato per Leao. Ci aveva già provato nell’ultimo mercato estivo, però Maldini e Massara si opposero alla cessione del loro gioiello. La speranza è sempre quella di rinnovare, però senza un accordo diventerà obbligatorio considerare le proposte che arriveranno.

Un rinnovo che non sembra in dubbio è quello di Olivier Giroud. Lo conferma Bianchin: “Il suo rinnovo è più semplice, per il livello di empatia che si è creato. Sono innamorati l’uno dell’altro”.

Sportiello al Milan: altra conferma

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport ha anche ribadito che il Milan dovrebbe ingaggiare Marco Sportiello come nuovo portiere nella prossima stagione: “La trattativa è in fase avanzata Però dico che Tatarusanu non ha fatto così male finora. Vero che su quella palla con l’Arsenal non può andare con quell’atteggiamento”.

Sportiello ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e la società rossonera ha da tempo avviato i contatti con l’agente Giuseppe Riso. Ci sono elevate probabilità che l’estremo difensore dell’Atalanta approdi a Milano a parametro zero. Essendo cresciuto in un settore giovanile italiano, torna utile anche per il discorso liste.