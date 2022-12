Milan, l’iniziativa a Dubai sorprende tutti: è il primo club al mondo

Continuano le iniziative internazionali del Milan. Stavolta la società di via Aldo Rossi ha deciso per questa svolta che aiuterà alla crescita commerciale e di sviluppo anche in nuovi territori.

Il Milan è un brand calcistico internazionale. Anche se per anni la visibilità e la risonanza dei rossoneri nel mondo era calata, per via dei risultati poco positivi della squadra, ora si sta cercando una risalita strategica.

Non è un caso che, da quando il Milan è passato nelle mani di Elliott Management, siano aumentate le partnership internazionali, le sponsorizzazioni ed i ricavi automatici. Un salto di qualità a livello di marchio che serviva in modo primario.

Anche la nuova proprietà RedBird Capital lavora sulla stessa lunghezza d’onda. Gerry Cardinale, patron rossonero dallo scorso agosto, ha scelto di mettere in pratica una mossa strategica che darà ancora più lustro al marchio Milan in territori più esotici.

Milan, apre una sede ufficiale a Dubai

In questi giorni il Milan si trova a Dubai, noto centro commerciale e di lusso della penisola araba. L’idea è quella non solo di preparare a temperature decisamente miti la seconda parte di stagione. Ma anche per motivi legati al brand.

Oggi è stata ufficializzata la partnership rinnovata con Emirates, come main sponsor del Milan. Ma il club ha annunciato anche un’altra iniziativa molto importante a livello di crescita e di marchio.

Il prossimo anno aprirà una sede ufficiale Milan a Dubai. I rossoneri saranno il primo club calcistico al mondo ad aprire un ufficio nel rinomato centro degli Emirati Arabi, una sorta di finestra sul mondo orientale che agevolerà la risonanza del marchio AC Milan.

Testimonianza dell’impegno nella macro regione, della vicinanza a stakeholder/partner come Emirates e della crescita globale del Club. — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) December 15, 2022

Un passo ulteriore verso una crescita globale del marchio Milan. Un club che, visti i tanti trofei in Italia e nel mondo vanta ancora oggi grande risonanza e seguito. Ma deve ancora sviluppare molti ambiti dal punto di vista commerciale e nei ricavi, per raggiungere i livelli di determinati top club internazionali.