Milan, ufficiale: rinnovo con Emirates, ricavi da top club

Buone notizie per le casse del Milan: il club rossonero ha praticamente chiuso una trattativa che darà modo di ottenere introiti di larghissimo spessore, veri e propri tesoretti anche da reinvestire.

La crescita economica e di valore del Milan passa anche dai contratti di partnership e di sponsorizzazione che il club rossonero sta riuscendo a definire in questo periodo.

Durante il periodo di Ivan Gazidis come amministratore delegato rossonero, il Milan ha infatti avuto il merito di aumentare i propri introiti, grazie ad accordi con partner commerciali di livello internazionale.

L’ultimo accordo è forse il più importante ed atteso. Il Milan stamattina ha annunciato sui propri canali ufficiali di aver rinnovato il contratto con Fly Emirates per il main sponsor. Un contratto davvero importante per il club, visto che si parla di 30-35 milioni di euro di introiti all’anno in arrivo dalla compagnia aerea.

Milan, l’accordo con Emirates durerà fino al 2028

Questo il comunicato pubblicato dal Milan poco fa, sul sito istituzionale Acmilan.com in cui viene confermata la partnership commerciale tra il club e la compagnia araba Emirates che durerà fino all’estate 2028.

AC Milan e Emirates annunciano in data odierna il rinnovo della loro lunga partnership. Emirates continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri, proseguendo un proficuo rapporto di collaborazione che dura da oltre 15 anni.

L’iconico logo “Fly Better” di Emirates continuerà ad essere presente sulle maglie della Prima Squadra maschile in tutte le gare stagionali. Il marchio Emirates comparirà inoltre sulle maglie delle formazioni giovanili coinvolte nel progetto AC Milan Academy, in Italia e all’estero, con l’obiettivo di condividere i valori positivi del calcio attraverso le iniziative delle Academy del Club.

Oltre alla prestigiosa sponsorizzazione sulle maglie, l’accordo continuerà a includere la preminente presenza del marchio Emirates all’interno dello stadio San Siro, nel settore destinato all’hospitality e in ambito ticketing, oltre a ulteriori diritti di marketing.

Le parole del CRO rossonero Casper Stylsvig

Anche Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato il rinnovo della partnership: “Siamo molto orgogliosi di prolungare la nostra partnership con Emirates e di consolidare il nostro rapporto con la compagnia aerea più grande al mondo. Così come Emirates, anche AC Milan vuole rafforzare il legame con la sua audience globale. Continuare a farlo al fianco di un brand capace di connettere il mondo dalla sua sede centrale di Dubai ci rende estremamente orgogliosi. Con questo accordo, il sodalizio tra AC Milan e Emirates durerà per quasi due decenni, a dimostrazione di quanto forte e profonda sia la nostra straordinaria cooperazione”.