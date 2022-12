Clamoroso, la stella della Serie A vola in Premier! Tifosi senza parole

Giunge una notizia dall’Inghilterra che avrebbe del clamoroso. Una delle stelle del campionato italiano sarebbe molto tentato dall’approdo immediato in Premier League, magari già nel mercato invernale.

Il campionato di Serie A italiana è certamente uno dei migliori 5 tornei del calcio europeo. Ma rispetto ad una ventina di anni fa, quando in Italia si giocava il calcio più bello e competitivo, oggi parliamo di un campionato purtroppo non così attraente.

Colpa sicuramente di un livello tecnico più basso, ma soprattutto alla mancanza di veri e propri investimenti che possano arricchire le rose delle squadre italiane e portare campioni di alta levatura nel nostro paese.

La Premier League ad esempio è anni luce superiore alla Serie A, proprio perché le 20 squadre del massimo campionato britannico possono permettersi grandi investimenti, anche per via degli aiuti dalla vendita top dei diritti televisivi. Non a caso arriva una notizia clamorosa: una delle maggiori stelle del nostro calcio potrebbe sbarcare presto in Inghilterra.

Napoli trema: maxi-offerta dalla Premier per il gioiello di Spalletti

La notizia sta facendo venire i brividi ai tifosi italiani, in particolare a quelli della squadra capolista in Serie A. Vale a dire il Napoli, che tentenna dopo la proposta che starebbe giungendo dall’Inghilterra.

Secondo le informazioni ottenute dal noto tabloid The Times, il Newcastle United avrebbe seriamente messo gli occhi su Kvicha Kvaratskhelia. Ovvero il gioiello più sorprendente e brillante della squadra di Luciano Spalletti. Il sorprendente esterno georgiano ha stupito tutti in Italia, ma il Napoli ora rischia di perderlo anzitempo.

Il Newcastle avrebbe inviato diversi talent-scout per seguire Kvaratskhelia prima della sosta Mondiale. Pareri ovviamente entusiastici per il numero 77 azzurro, che è entrato di fatto nel mirino del ricco club inglese. La società guidata dal fondo arabo Pif sarebbe pronta ad un’offerta a gennaio da 50 milioni di sterline, ovvero quasi 58 milioni di euro.

Una proposta molto alta, che farebbe ottenere una plusvalenza top al Napoli. Molto dipenderà dal patron Aurelio De Laurentiis, che non ha mai negato di volere e dovere vendere alcuni suoi talenti per mantenere in salute le casse del club. Ma visto il percorso netto del Napoli appare troppo ghiotta la chance Scudetto per smantellare parte della rosa in corsa.

Kvaratskhelia al Napoli, il capolavoro di Giuntoli

Kvaratskhelia è senza dubbio la grande rivelazione della prima parte di campionato. Il 21enne georgiano ha avuto un impatto incredibile in Serie A, con 6 reti in 12 presenze oltre ad altri due sigilli in Champions League.

Un capolavoro del d.s. azzurro Cristiano Giuntoli, che in estate lo ha strappato alla concorrenza, pagando Kvara solo 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi. In passato anche il Milan si era interessato alle qualità del classe 2001, ma non ha mai voluto affondare il colpo.