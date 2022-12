Milan, una bella notizia da Dubai: è tornato a correre (FOTO)

Da Dubai arriva una notizia positiva, dopo aver appreso che purtroppo il rientro di Maignan ha subito un rallentamento.

I tifosi del Milan sono un po’ preoccupati per Mike Maignan. Il suo ritorno in campo per la prima giornata di campionato del 2023 non è più certo.

Il portiere francese non è completamente guarito dai problemi muscolari al polpaccio sinistro e c’è incertezza sulla data del rientro. Salvo sorprese, non sarà lui a difendere la porta rossonera il 4 gennaio nella trasferta contro la Salernitana.

Addirittura trapela la possibilità che Paolo Maldini e Frederic Massara anticipino l’ingaggio di Marco Sportiello, già “bloccato” per l’estate. L’estremo difensore dell’Atalanta ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e la dirigenza ha già pianificato di portarlo a Milano a parametro zero fine stagione.

Milan, un rossonero torna a correre a Dubai

Stefano Pioli spera di avere Maignan a disposizione al più presto. La sua presenza è fondamentale e quando mi manca si avverte l’assenza. L’ex Lille è un portiere abilissimo tra i pali, ma anche molto bravo palla al piede. È quasi un regista arretrato per il Milan.

In attesa di capire quando Magic Mike potrà tornare a difendere la porta rossonera, Pioli può essere contento del fatto che Alessandro Florenzi abbia ripreso a correre. Il terzino destro ha pubblicato su Instagram una foto che lo vede impegnato sul campo a Dubai, dove la squadra è in ritiro. Ha scritto anche l’hashtag #stepbystep.

Passo dopo passo Florenzi vuole recuperare la migliore condizione fisica e dare il suo contributo al Milan. Servirà ancora tempo. Nel match di inizio campionato contro il Sassuolo aveva subito un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra. È stato operato e i tempi di recupero sono stati stimati in cinque mesi. Era l’8 settembre quando il club emetteva il comunicato.

Dest sotto esame: il Milan dovrà decidere sul riscatto

Florenzi può lavorare senza affrettare le tempistiche, Pioli nel suo ruolo ha Davide Calabria e Sergino Dest. Il capitano rossonero è vicino al recupero dall’ultimo infortunio muscolare e dovrebbe essere pronto per la ripresa del campionato.

Per quanto riguarda l’ex Ajax, adesso si sta godendo un po’ di vacanza post Mondiale e poi tornerà a lavorare a Milanello. Ha grande voglia di dimostrare di poter essere importante per la squadra. Sa di dover migliorare in fase difensiva e al tempo stesso vuole confermare le sue qualità in quella offensiva.

Il Milan lo ha preso in prestito dal Barcellona e il diritto di riscatto è fissato a circa 20 milioni di euro. Oggi è difficile immaginare che il club effettui tale investimento, però Dest darà il massimo per guadagnarsi la permanenza in maglia rossonera.