Vialli ricoverato a Londra: le condizioni dell’ex giocatore

Il mondo del calcio preoccupato per la salute di Gianluca Vialli. Le ultime sull’ex attaccante della Sampdoria e della Nazionale, volato a Londra

E’ un momento complicato per il calcio italiano. Come riporta il Corriere della Sera, si sono aggravate le condizioni di salute di Gianluca Vialli.

L’ex attaccante di Juventus e Sampdoria, solo qualche giorno fa, aveva annunciato di essere costretto a dover sospendere la sua attività di capo delegazione della Nazionale per via di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Un gesto che non lasciava presagire nulla di buono.

Vialli in Inghilterra

Vialli si trova, infatti, a Londra, dove è ricoverato in una clinica, per il peggiorare delle sue condizioni di salute. E’ dal 2017 che all’ex giocatore è stato diagnosticato un tumore al pancreas.

Le condizioni di Vialli, sottoposto alle terapie del caso, non sono buone, tanto che nelle ultime ore la mamma Maria Teresa, 87enne, è volata in Inghilterra per stare vicino al figlio. Con la donna anche il fratello Nino. Il mondo del calcio, a partire dall’ex compagno di squadra e amico, Roberto Mancini, gli sono vicini in questo momento davvero complicato.i