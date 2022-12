Calciomercato Milan, richiesta shock: Maldini spiazzato

Da Sportmediaset arrivano novità circa l’interesse del Milan per il giocatore. Operazione fattibile ma ad una sola condizione!

Gennaio è ormai alle porte, e con esso anche il calciomercato invernale. Molti club sono pronti a rinforzarsi, in vista di una seconda parte di stagione tosta e piena di impegni. Il Milan, dal suo canto, non pensa a chissà quali mosse. Come affermato da Stefano Pioli, il mercato di riparazione del club coinciderà con il recupero dei vari infortunati. L’eccezione potrebbe essere una, forse due!

Con l’infortunio instabile di Mike Maignan, sono forti le voci di un arrivo anticipato di Sportiello a gennaio. Il Milan ha bisogno di maggiore affidabilità e sicurezza in porta, prerogative che senza il francese vengono a mancare inesorabilmente. Ecco che se la riabilitazione di Magic Mike dall’infortunio al polpaccio dovesse prolungarsi, il Milan si sentirà costretto ad investire subito su un nuovo innesto della porta, e Sportiello dell’Atalanta rappresenta la prima scelta.

Il club rossonero sembra aver già bloccato il portiere italiano per l’estate, ma appunto tutto dipenderà da Maignan. Se non dovesse farcela a reintrare alla prima di campionato del nuovo anno, Maldini e Massara si muoveranno nell’immediato. Avevamo però detto forse due eccezioni a gennaio nel mercato. Già, perchè continua a tenere banco il nome del top player internazionale. Potrebbe arrivare al Milan a gennaio, ma…

Milan, il sogno porta sempre il suo nome

Il Milan non ha mai smesso di monitorare le prestazioni e la situazione di Hakim Ziyech. Il marocchino rappresenta il sogno più grande dei tifosi rossoneri. Un sogno che sino a qualche tempo fa sembrava più che realizzabile! Sappiamo bene quanto Ziyech sia un totale esubero del gruppo di Graham Potter. Un talento assolutamente sprecato, che ai Mondiali in Qatar ha reso l’idea della sua potenza e genio calcistico.

Hakim merita di più, un palcoscenico nel quale sentirsi protagonista e nel quale esprimersi proprio come fatto ai Mondiali col suo Marocco. La semifinale raggiunta porta tanto del suo impegno e del suo talento. E’ arrivato il momento di riscattare il tempo perso e cambiare dimora, trovando lo spazio di rilievo che merita. Il Milan sarebbe pronto a concederglielo, ma c’è un grosso ostacolo. A parlarne è oggi Sportmediaset.

Ziyech, le richieste sono cambiate: “Solo a Leao”

Come riporta l’edizione odierna di Sportmediaset, Hakim Ziyech continua a piacere e a farsi desiderare in casa Milan. Paolo Maldini ha apprezzato enormemente le sue gesta in Qatar, ed è consapevole che il marocchino potrebbe essere l’innesto perfetto per la rosa di Stefano Pioli. Purtroppo, però, proprio il Mondiale ha cambiato le carte in tavola. Se già era complicato trovare un accordo col Chelsea e il giocatore, figuriamoci adesso che le pretese sono cambiate.

Difatti, riporta la medesima fonte, dopo l’ottimo Mondiale servono adesso 7-8 milioni di euro d’ingaggio per convincere Ziyech a vestire rossonero. Al Chelsea ne guadagna 6, ma appunto l’andamento cavalcate in Qatar ha aumento ambizioni e pretese. Il Milan, chiarisce Sportmediaset, non è disposto ad un tale sforzo economico. Soltanto per trattenere Rafael Leao il club rossonero è pronto ad un’offerta di questa portata.