La lucidità di Theo Hernandez in finale Mondiale: quello che fa “salva” la Francia (VIDEO)

Il gesto di Theo Hernandez che è passato forse inosservato a molti. Il terzino del Milan si è fatto apprezzare anche per questa ‘giocata’ non tecnica che in qualche modo ha salvato la sua squadra.

La Francia è uscita mestamente sconfitta nella finale dei Mondiali 2022. Ma tanto orgoglio e onore va riconosciuto alla Nazionale di Didier Deschamps, che quattro anni dopo l’ultimo titolo stava per ripetersi al termine di una ottima cavalcata.

I rigori hanno decretato il successo dell’Argentina, contro comunque una Francia combattiva e mai doma. Infatti la partita finale a Doha è stato un susseguirsi di emozioni, rimonte e colpi di scena clamorosi.

Un gesto è passato inizialmente inosservato in casa Francia ed è stato riscoperto sui social in queste ore. Vale a dire una ‘giocata’ non tecnica molto intelligente di Theo Hernandez, il terzino del Milan autore di un ottimo Mondiale.

La partita di Theo Hernandez domenica in finale si è esaurita nel secondo tempo, quando il c.t. Deschamps ha pensato di inserire il giovane Camavinga, anche se fuori ruolo, a giostrare sulla corsia mancina al posto del milanista.

Ma nel momento del gol del 2-2 di Mbappé, che ha portato la sfida ai tempi supplementari, Theo si è esibito in un’azione quasi eroica per la propria Nazionale. Tutta la squadra è andata ad esultare a bordocampo per la rete del pareggio clamoroso, quando il terzino francese si è accorto di qualcosa di particolare.

In un video che riprende l’esultanza, si vede Theo Hernandez spingere via dal luogo dell’esultanza il compagno di squadra Upamecano, quasi ad allontanarlo dal gruppo. Il motivo riguarda il regolamento: se non c’è nessun calciatore della Francia sul rettangolo di gioco, la squadra avversaria può anche riprendere il gioco stesso e andare in porta senza alcuna opposizione.

One of football rule is that, after a goal if all the 10 players leave the field of play to celebrate, the other team is free to take the ball and kick off and probably go and score…

So they needed one person to stay put on the pitch. Theo Hernandez keeps winning🤝 pic.twitter.com/mAJnfNWrG5

— 🦅 (@nemaccer) December 20, 2022