Calciomercato Milan, assalto dalla Premier: rifiutati 100 milioni

In Inghilterra sono disposti a fare follie per un giocatore accostato anche al Milan nel recente passato: pronta una proposta ricchissima.

Nella scorsa sessione estiva del calciomercato i rossoneri hanno provato a piazzare un colpo importante a centrocampo, però non ci sono riusciti. Quelli che erano i primi obiettivi sono sfumati e alla fine è arrivata la scommessa Aster Vranckx in prestito.

Com’è noto, Paolo Maldini e Frederic Massara volevano portare Renato Sanches al Milan. Per mesi c’è stato un corteggiamento che poi non è sfociato in un accordo. Se con il Lille sembrava essere tutto sistemato, invece con il giocatore no. Ha preferito soldi e progetto del Paris Saint Germain, che gli ha offerto uno stipendio superiore.

Un altro profilo che piaceva molto era Enzo Fernandez, che si era messo in luce nel River Plate e che poi si è trasferito al Benfica. Pagato 12 milioni di euro più circa 6 di bonus, a cui aggiungere una percentuale sulla rivendita futura, sicuramente l’argentino rappresenta un po’ un rimpianto per il Diavolo. Sarebbe stato perfetto nella mediana di Stefano Pioli.

Calciomercato, super proposta per Enzo Fernandez

Fernandez ha fatto benissimo nei suoi primi mesi in Portogallo. Si è subito preso il posto da titolare e ha messo in campo grandi prestazioni anche in Champions League. Una ulteriore conferma del suo valore c’è stata al Mondiale in Qatar, dove ha trionfato da protagonista con l’Argentina.

Il valore del centrocampista sudamericano è schizzato alle stelle. Ci sono le più importanti squadre europee a volerlo adesso. Secondo le recenti indiscrezioni, è soprattutto il Liverpool ad essersi messo in testa di comprarlo nel 2023. Jurgen Klopp ritiene che sarebbe il perfetto rinforzo per la sua mediana.

Correio de Manha ha rivelato che i Reds hanno presentato un’offerta da 100 milioni. Ma Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, l’ha respinta. L’ex fantasista del Milan vuole dare priorità al progetto sportivo e non perdere un titolare a metà stagione. Fernandez può partire a gennaio solo se un club offrirà 120 milioni, ovvero la cifra della clausola di risoluzione.

Enzo Fernandez, quale futuro?

Forse la soluzione migliore per l’ex River Plate è rimanere a Lisbona fino al termine della stagione. Può continuare a crescere con qualche pressione in meno di quelle presenti a Liverpool o in altre big europee.

Chiaramente, non è semplice ignorare le offerte che arrivano dall’estero. Oltre ai Reds, anche il Manchester City e il Real Madrid sono molto interessati a lui. Il centrocampista argentino non faticherà a trovare una nuova sistemazione se deciderà di lasciare il Benfica.