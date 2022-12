Rinnovo Bennacer, le parole dell’agente entusiasmano i tifosi: “L’idea è quella”

L’agente ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in merito al rinnovo del giocatore rossonero. Parole che faranno felici i tanti tifosi!

Il Milan sta facendo i conti con le questioni più urgenti del momento, i rinnovi di contratto. Se è vero che a gennaio non verrà fatto mercato, è altrettanto vero che la migliore strategia per il futuro prossimo passerà dalla conferma dei migliori elementi e dal recupero dei tanti infortunati. Il club rossonero ha le idee chiare, e i rinnovi di Ismael Bennacer e Rafael Leao rappresentano adesso la priorità assoluta.

Oggi è arrivata notizia della visita di Enzo Raiola a Casa Milan. Le cose cominciano finalmente a muoversi in maniera concreta! Il rinomato agente, nuovo manager di Ismael Bennacer, ha incontrato per la prima volta di persona Maldini e Massara per discutere del rinnovo dell’algerino. Prima di oggi c’erano stati dei semplici contatti telefonici.

Ci si aspetta dunque molto presto una fumata bianca, nell’uno o nell’altro senso. E’ chiaro però che la speranza più grande è che Isma firmi il benedetto rinnovo e si leghi al Milan di qui ai prossimi cinque anni. Non c’è molta distanza tra le parti.

Non si hanno notizie certe sull’esito dell’incontro tra Enzo Raiola e la dirigenza milanista. Quello che sappiamo è che il summit è durato circa un’ora e trenta, e le parti hanno esposto offerte e pretese sul tavolo. Il Milan aveva già una bozza d’accordo con Bennacer per il rinnovo. Un prolungamento quinquennale con adeguamento dell’ingaggio sino a 4 milioni di euro. E l’offerta del club rossonero difficilmente si discosterà da questa.

AC Milan will meet Ismael Bennacer’s new agent Enzo Raiola in the next hours to discuss the contract extension 🚨🔴 #ACMilan

There will be an opening proposal as current deal expires in June 2024. pic.twitter.com/HsAu8plJgC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2022