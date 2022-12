Calciomercato Milan, colpo da 30 milioni dal Sassuolo: i dettagli

Il Milan potrebbe sfidare la Roma nella corsa a uno dei gioielli del Sassuolo: prezzo abbastanza alto, quindi affare non semplice.

Nel calciomercato di gennaio la società rossonera non dovrebbe fare alcun investimento, questo è quanto trapela finora. L’unica operazione in entrata che viene valutata l’ingaggio di un nuovo portiere. Molto dipenderà dall’esito dei prossimi esami di Mike Maignan.

In tal caso il piano del Milan sarebbe quello di anticipare il trasferimento di Marco Sportiello, già “bloccato” per l’estate, quando potrà arrivare a parametro zero. Sono state menzionate anche altre ipotesi, però l’estremo difensore dell’Atalanta rimane la prima scelta.

In vista del mercato estivo verranno fatte valutazioni soprattutto su altri ruoli. Paolo Maldini e Frederic Massara monitoreranno con grande attenzione il rendimento di coloro che oggi fanno parte dell’organico a disposizione di Stefano Pioli. Poi faranno delle scelte e certamente non mancheranno dei volti nuovi a Milanello a luglio e ad agosto.

Calciomercato Milan, duello con la Roma per il centrocampista

A centrocampo il Milan spera di blindare Ismael Bennacer, oggi titolare con Sandro Tonali. Gli altri che completano il reparto saranno tutti oggetti di valutazioni. Ci potrebbe essere almeno un innesto nel mercato estivo 2023.

La dirigenza rossonera sta seguendo alcuni nomi sia della Serie A sia di campionati esteri. Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, uno di quelli maggiormente graditi è Davide Frattesi. L’oggetto del desiderio della Roma piace molto a Maldini e Massara, che già nel recente passato avevano effettuato un sondaggio per lui.

Il Sassuolo chiede tra i 30 e i 35 milioni di euro. Da none escludere l’ipotesi di un prestito oneroso sui 10 milioni con un obbligo di riscatto del cartellino. Sportmediaset fa riferimento al calciomercato di gennaio, ma come abbiamo detto è difficile che il Milan si muova in entrata con affari importanti. Inoltre, la Roma appare in vantaggio su Frattesi. Lo stesso giocatore sogna di tornare a vestire la maglia giallorossa e sperava di farlo già in estate.

Milan, chi resta e chi va in estate?

Il Milan per il centrocampo dovrà decidere se riscattare o meno Aster Vranckx. Con il Wolfsburg è stato pattuito un prezzo di 12 milioni ed è ancora presto per dire se l’opzione di acquisto verrà esercitata. Sicuramente non verrà riscattato Tiemoué Bakayoko dal Chelsea, si sta cercando già una soluzione per gennaio.

Tommaso Pobega è rientrato dai vari prestiti e sta cercando di dimostrare di essere da Milan, dovrebbe essere destinato a rimanere. Rade Krunic è un fedelissimo di mister Pioli, ma è comunque da capire se eventuali offerte verranno valutate.