Milan e Napoli, duello per la stella della Serie A | Costa 20 milioni di euro

Duello di mercato in vista tra Milan e Napoli per il giovane talento che si sta mettendo in mostra in Serie A in questi mesi. Un centrocampista che fa gola e che costerebbe sui 20 milioni.

Un po’ come accadde alla fine degli anni ’80, Milan e Napoli tornano a sfidarsi in questa stagione per la vittoria dello Scudetto. Le due squadre sono infatti, almeno secondo la classifica attuale, le due squadre più accreditate al titolo finale.

Ma il duello sull’asse dell’Autostrada del Sole non riguarda solo il campo e la classifica. Ma anche il calciomercato, visto che le due società adottano strategie simili: puntare su calciatori utili, non costosissimi e soprattutto di prospettiva.

Non a caso Milan e Napoli sono le due società maggiormente interessate ad uno dei veri gioielli della nostra Serie A. Un giovane centrocampista che si sta facendo strada a suon di ottime prestazioni.

Sfida Milan-Napoli per Samardzic: le ultime

Il talento che milita nel nostro campionato per cui Milan e Napoli sono pronte a sfidarsi si chiama Lazar Samardzic. Centrocampista di qualità e di raccordo che gioca nell’Udinese, dove finalmente sta ottenendo spazio e consensi.

Un calciatore utilissimo tatticamente, visto che nasce mezzala ma può esprimersi bene sia da mediano che da trequartista puro. Un gioiello che farebbe comodo sia ai rossoneri di Pioli che agli azzurri di Spalletti.

Le ultime indiscrezioni parlano di un’accelerata del Napoli, che tramite il suo d.s. Cristiano Giuntoli sarebbe in contatto con l’Udinese per entrare nel vivo della trattativa. Ma il Milan, che segue Samardzic dai tempi in cui giocava all’Hertha Berlino, non molla l’osso e guarda con attenzione alla vicenda.

Intanto i friulani hanno ufficializzato il prezzo del cartellino di Samardzic. Serviranno almeno 20 milioni di euro per acquistare il classe 2002 tedesco. Una bella plusvalenza in prospettiva per l’Udinese, che hanno acquistato un anno e mezzo fa questo giovane talento per soli 3 milioni dal Lipsia.

Samardzic ed il retroscena sul Milan

Il Napoli sarebbe in pole, ma è inevitabile pensare che il Milan non sarà da meno nella corsa a Lazar Samardzic. Infatti il ventenne tedesco è stato in passato molto vicino a diventare un calciatore rossonero.

Nel 2020, quando Samardzic giocava all’Hertha, furono sia Maldini che Massara a muoversi per ingaggiare il talento. All’epoca sarebbero bastati 500 mila euro, ovvero la cifra della clausola rescissoria del centrocampista tedesco.

I dirigenti del Milan incontrarono la famiglia di Samardzic, ma alla fine non se ne fece nulla per motivi non ben chiari. A quel punto si mosse il Lipsia che spese i già citati soldi per la clausola e ingaggiò l’allora diciottenne cercando di farlo esplodere definitivamente.