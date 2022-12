ML – Infortunio Ballo-Touré, trauma alla spalla: le ultime

Altri problemi da infermeria per il Milan. La squadra allenata da Stefano Pioli rischia di perdere ancora un altro calciatore in vista del rientro in campionato.

Il 4 gennaio è ormai alle porte. Settimana prossima il Milan tornerà in campo per sfidare la Salernitana e ricominciare la stagione di Serie A, con la squadra rossonera che lancerà la sfida Scudetto al Napoli capolista.

Ma alcune premesse per il rientro in campo non sembrano ottimali. Intanto nelle amichevoli giocate finora durante la sosta invernale sono arrivate tre pesanti sconfitte. L’ultima, meno attesa delle altre, questa sera con un secco 0-3 sul campo del PSV Eindhoven.

Non bastasse il k.o., Stefano Pioli ha dovuto mettere in conto l’ennesimo infortunio della stagione. Un calciatore del Milan nel finale del test match in Olanda ha accusato un problema fisico non da poco.

Ballo-Touré, problema nel finale: a giorni i controlli

Il calciatore ad essersi infortunato è Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro del Milan che ha giocato nel secondo tempo della sfida contro il PSV. Il senegalese, reduce da un’esperienza non fortunata ai Mondiali 2022, ha subito un problema alla spalla.

Una botta subita negli ultimi minuti ha costretto il numero 5 del Milan ad uscire anzitempo dal match. I primi riscontri dopo l’amichevole parlano di trauma contusivo alla spalla destra. Ogni valutazione definitiva è rimandata ai prossimi giorni, presumibilmente dopo la festività di Capodanno.

Molto sfortunato Ballo-Touré in questi ultimi mesi. Infatti il difensore del Milan ha subito un problema muscolare che gli ha impedito di giocare due delle quattro sfide al Mondiale con il suo Senegal. Ora, appena rientrato a disposizione di mister Pioli, è arrivato questo trauma alla spalla tutto da valutare.

Ancora incerta la sua presenza per Salernitana-Milan, gara prevista per mercoledì 4 gennaio prossimo. Ma Pioli oggi ad Eindhoven ha già provato un’alternativa: ha schierato Sergino Dest come terzino sinistro con il rientrante Calabria a destra. Infatti difficilmente ci sarà anche Theo Hernandez, terzino sinistro della Nazionale francese che rientrerà a Milanello soltanto nelle prossime ore.

Diversi i calciatori del Milan che saranno indisponibili per Salerno. Sicuramente out i lungodegenti Maignan, Florenzi e Ibrahimovic. Da valutare nei prossimi giorni i recuperi di Messias e Krunic, mentre Origi dovrebbe tornare in gruppo solo la settimana successiva.