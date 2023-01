Cristiano Ronaldo e Messi insieme: l’indizio è clamoroso (FOTO)

Cristiano Ronaldo ha scelto di proseguire la sua carriera nell’Al Nassr: c’è un altro club dell’Arabia Saudita che vuole rispondere prendendo Leo Messi.

Ha fatto molto rumore la decisione di Cristiano Ronaldo di dire addio al calcio europeo per trasferirsi in Arabia Saudita. Nonostante le tante indiscrezioni e il ricco contratto offerto, non erano tutti convinti che alla fine avrebbe accettato di firmare per l’Al Nassr.

Alla fine, però, l’attaccante portoghese si è convinto e ha preferito prendere una strada completamente diversa da quella a cui era abituato. Ha sempre cercato di giocare in grandi club d’Europa, stavolta ha fatto una scelta unicamente legata al denaro. Prenderà un totale di circa 500 milioni di euro fino al 2025, quando scadrà il contratto come calciatore.

Poi CR7 sarà ambasciatore dell’Arabia Saudita fino al 2030, anno nel quale il Paese spera di ospitare il Mondiale. Previsti altri 500 milioni per svolgere tale ruolo. Un accordo complessivo da un miliardo, dunque. Non era semplice rifiutare, pur avendo incassato già tantissimi soldi da quando è una delle stelle del calcio mondiale.

Non solo Cristiano Ronaldo, l’Arabia Saudita sogna anche Leo Messi

Cristiano Ronaldo verrà presentato dall’Al Nassr nella giornata di martedì ed è possibile che debutti con la nuova maglia già giovedì. Il club sogna anche Sergio Ramos del PSG e Sergio Busquets del Barcellona. In generale, in Arabia Saudita c’è grande voglia di investire.

🚨 Lionel Messi’s shirt at Al Hilal’s official store who, are the biggest rival of Al Nassr in Saudi Arabia. 👀🧐 pic.twitter.com/fpDMpJMDLS — Naimul Rafin  (@nhrafin_00) January 1, 2023

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, l’Al Hilal vorrebbe rispondere all’Al Nassr con l’ingaggio di un altro top player internazionale: Lionel Messi. Il capitano dell’Argentina campione del mondo ha un contratto con il Paris Saint Germain che scade a giugno 2023.

Ad alimentare i rumors anche il fatto che il club arabo abbia esposto e messo in vendita nel proprio store ufficiale le magliette di Messi con il numero 10. Si tratta di un indizio di calciomercato oppure di una semplice provocazione?

Messi, il PSG vuole il rinnovo

La sensazione è che Messi alla fine rimarrà al PSG. Nelle scorse settimane era trapelata l’esistenza di un accordo verbale tra le parti e non sembrano esserci grossi dubbi sulla permanenza dell’attaccante a Parigi.

Vero che nel calcio può succedere di tutto e non bisogna mai dare nulla per scontato, però la Pulce ha ancora voglia di grande calcio e dunque d’Europa. Rispetto a Cristiano Ronaldo, ha ancora la possibilità di giocare in un top club europeo e a condizioni economiche soddisfacenti.

Ci sono state indiscrezioni anche su un ipotetico ritorno a Barcellona, però in questo momento la società catalana ha un po’ di problemi economici e deve pensare ad abbattere il monte ingaggi. Appare poco probabile il rientro in Catalogna del capitano argentino.