Milan, è anche ufficiale: Devis Vasquez è rossonero

Il Milan ha reso noto l’acquisto del nuovo portiere e lo ha fatto attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale

Il Milan ufficializza il primo colpo del mercato invernale e lo fa proprio all’inizio della sessione. La notizia era arrivata all’improvviso a Capodanno, quindi un paio di giorni fa, rivelata da Gianluca Di Marzio.

L’esperto di mercato aveva raccontato dell’accordo trovato per questo nome a sorpresa per la porta. Dopo che i segnali sul recupero di Maignan continuavano ad essere negativi, la dirigenza del Diavolo ha capito di dover intervenire. Ecco quindi che in poco tempo i rossoneri hanno chiuso per Devis Vásquez, 24enne colombiano.

Oggi è anche arrivata la comunicazione ufficiale da parte del Milan per il suo acquisto. Il club lo ha comunicato direttamente sul sito ufficiale. Questo il messaggio. “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Devis Estiven Vásquez Llach dal Club Guaranì. Il portiere ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026”.

Il numero di maglia di Vasquez

Nel comunicato viene poi specificato che il classe 1998 ha debuttato in Prima Squadra nel 2021, collezionando in due anni 28 presenze in campionato e 3 in Coppa Libertadores. Il portiere vestirà la maglia numero 77.

Il presidente del Club Guaranì, Emilio Daher, aveva specificato che il costo dell’operazione era di 250 mila dollari, sia per il club che per il calciatore. Si tratta qui di un affare complessivo da quasi 470mila euro per il club di via Aldo Rossi. Il portiere tuttavia non sarà disponibile da subito, bensì tra una decina di giorni. Domani contro la Salernitana Pioli ha rivelato che il titolare tra i pali sarà ancora una volta Ciprian Tatarusanu.

All’inizio la prospettiva era quella di anticipare l’arrivo di Marco Sportiello dall’Atalanta, ma non c’erano le condizioni. L’Atalanta aveva fatto sapere di pretendere un indennizzo per lasciar partire subito il portiere e non se ne è fatto nulla. Dei contatti sono stati registrati anche per Alessio Cragno del Monza e oggi è venuto fuori il nome di Sergio Rico del Psg.

La sensazione è che il Milan si stia muovendo molto per mettere a posto questo ruolo in vista della seconda parte di stagione, visto che il rientro di Maignan è ancora lontano. Intanto Pioli si gode il suo nuovo acquisto Devis Vasquez.