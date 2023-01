Probabili formazioni Salernitana-Milan: trequartista e attaccante, doppio ballottaggio

Le ultime news di formazione in casa Milan in vista della ripresa del campionato, prevista per domani all’orario di pranzo contro la Salernitana allo stadio Arechi.

I tifosi del Milan sono impazienti. Finalmente domani, alle ore 12:30, potranno tornare ad ammirare e tifare la loro squadra del cuore dopo più di un mese e mezzo di sosta dovuta al Mondiale ed alle festività natalizie.

I campioni d’Italia in carica tornano in campo contro la Salernitana, nel lunch-match dello stadio Arechi. Una sfida tutt’altro che agevole, visto che i campani finora hanno saputo dare del filo da torcere alle big, fermando la Juventus e battendo la Lazio in trasferta.

Stefano Pioli sta lavorando alacremente sul campo per ripartire alla grande. Nonostante i pessimi risultati nelle tre amichevoli invernali giocate, il Milan parte favorito e vuole subito vincere per dare pressione al Napoli capolista.

La probabile formazione del Milan

Le ultime news che arrivano da Milanello parlano di prove tecnico-tattiche da parte del Milan per sfidare al meglio la Salernitana. Non saranno pochi gli indisponibili: mister Pioli farà certamente a meno dei vari infortunati Maignan, Florenzi, Ballo-Touré, Rebic, Origi e Ibrahimovic.

Due i ballottaggi di formazione da risolvere. Pioli dovrà scegliere chi schierare sulla trequarti fra Brahim Diaz e Charles De Ketelaere, dal quale ci si attende una seconda parte di stagione in crescendo. Così come in attacco: Giroud sarà già pronto per giocare oppure lascerà inizialmente spazio al baby Lazetic?

Per il resto mister Pioli dovrebbe avere le idee chiare. Soprattutto sul modulo: il Milan ripartirà dal 4-2-3-1 che tanto bene ha portato lo scorso anno. Ritroverà dal 1′ minuto capitan Calabria reduce dall’infortunio e chiederà a Theo Hernandez di stringere i denti nonostante le fatiche ai Mondiali di Qatar.

Il probabile undici titolare del Milan: (4-2-3-1) Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, B. Diaz (De Ketelaere), Leao; Giroud (Lazetic).

La formazione della Salernitana

Quattro assenze di lusso anche per Davide Nicola, allenatore di una Salernitana che comunque può contare su una rosa parecchio profonda per essere una squadra in lotta per non retrocedere.

Squalificato Candreva, infortunati a lungo termine i vari Sepe, Mazzocchi e Maggiore. Domani farà il suo debutto da titolare in Serie A il neo acquisto Ochoa, portiere messicano che si è unito ai campani dopo l’esperienza al Mondiale 2022.

Il probabile undici titolare della Salernitana: (3-5-2) Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Sambia, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Bradaric; Piatek, Dia.