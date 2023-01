Leao in Premier League, idea scambio col City: rivelazione in diretta

Chinellato a TV Play ha parlato della situazione di Leao, che interessa in Premier League: il rinnovo con il Milan rimane incerto.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno la piena intenzione di rinnovare il contratto di Rafael Leao. Il portoghese è un elemento molto importante della squadra di Stefano Pioli, quindi da tempo si lavora per blindarlo.

Com’è noto, i problemi sono sempre gli stessi. A livello di stipendio, il Milan sembra disposto a a fare uno sforzo economico importante. L’ultima offerta si attesta a circa 7 milioni di euro netti a stagione, una cifra che lo renderebbe indiscutibilmente il più pagato del gruppo rossonero. Ma potrebbe non bastare, visto che all’estero ci sono società che possono proporre più soldi.

Inoltre, c’è l’ormai famoso risarcimento da corrispondere allo Sporting Lisbona per la risoluzione unilaterale del contratto esercitata nel 2018. Compresi gli interessi, sono quasi 20 milioni. Anche il Lille è stato ritenuto responsabile in solido con una sentenza del TAS di Losanna, ma comunque il giocatore deve versare una somma importante. Quindi ha interesse a percepire un ingaggio più alto possibile nei prossimi anni.

Calciomercato Milan, futuro Leao: le ultime su Chelsea e Manchester City

A Leao non mancano le richieste dall’estero, in particolare dalla Premier League. In queste settimane si è parlato più volte di Chelsea e Manchester City come squadre maggiormente interessate ad assicurarselo.

Davide Chinellato, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto alla trasmissione TV Play sul canale Twitch di calciomercato.it per commentare gli ultimi rumors sul calciatore: “Leao è uno dei giocatori che viene seguito in Premier League. Il Chelsea si era interessato in estate e si era favoleggiato anche di un’offerta del Manchester City che avrebbe proposto Jack Grealish, però è più fumo che arrosto. Comunque è un calciatore che viene seguito non tanto per gennaio, ma per l’estate“.

Il numero 17 rossonero piace in Inghilterra, però in questo momento non ci sarebbe nulla di davvero concreto. Certamente al suo entourage non mancano le manifestazioni di interesse da parte di altri club, ma al tempo stesso esistono ancora chance di un rinnovo con il Milan.

Quale prezzo per la cessione di Leao?

Leao ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e senza un prolungamento la dirigenza rossonera dovrà venderlo entro la prossima estate. Impensabile, ovviamente, incassare i 150 milioni della clausola di risoluzione. Però Maldini e Massara possono comunque ricavare una somma altissima.

Molto dipenderà dal rendimento di Rafa nella seconda parte di stagione. Ci sono club che non si fanno grandi problemi a fare offerte da capogiro quando vogliono un calciatore, anche se la scadenza contrattuale è ravvicinata. Incide anche quanta concorrenza c’è.

Il Milan potrebbe riuscire a prendere almeno 80 milioni se le prestazioni del portoghese dovessero essere di alto livello nei prossimi mesi. Se poi arriveranno più soldi, ancora meglio per il Diavolo.