Formazioni ufficiali Salernitana-Milan

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Milan: scopriamo le scelte di Davide Nicola e Stefano Pioli per il match di campionato.

Terminata la pausa per il Mondiale in Qatar, il Milan è pronto a tornare in campo per la ripresa della Serie A. Oggi alle 12:30 va in scena sul campo della Salernitana.

La squadra di Stefano Pioli sa di non poter sbagliare. Se vuole recuperare gli 8 punti di distacco dalla capolista Napoli non può commettere errori in questo tipo di partite. I campani vanno assolutamente rispettati e affrontati con la massima attenzione, però i campioni d’Italia non possono permettersi un passo falso allo stadio Arechi.

Ben nove le assenze nei rossoneri: Mike Maignan, Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Alessandro Florenzi, Fodé Ballo-Touré, Rade Krunic, Junior Messias, Ante Rebic e Divock Origi. Non mancano i forfait anche nella squadra di Davide Nicola: Antonio Candreva (squalificato), Luigi Sepe, Giulio Maggiore e Pasquale Mazzocchi.

Serie A, Salernitana-Milan: le formazioni ufficiali

Pioli ritrova come titolari Davide Calabria e Alexis Saelemaekers, che si erano infortunati a inizio ottobre a Empoli. In porta Ciprian Tatarusanu, preferito ad Antonio Mirante. Brahim Diaz ha vinto il ballottaggio con Charles De Ketelaere per giocare trequartista. Theo Hernandez e Olivier Giroud, finalisti all’ultimo Mondiale e rientrati da poco, regolarmente schierati dall’inizio a Salerno.

Di seguito le formazioni ufficiali di Salernitana-Milan.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Radovanović, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradarić; Dia, Piątek. A disp.: De Matteis, Fiorillo; Bronno, Daniliuc, Moțoc, Pirola; Capezzi, Kastanos, Iervolino; Bonazzoli, Botheim, Valencia. All.: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Nava, Bozzolan, Dest, Gabbia, Thiaw, Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx, De Ketelaere, Lazetic. All.: Pioli.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.