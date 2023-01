Hakim Ziyech, decisione presa: svolta a gennaio

Dal Portogallo filtrano clamorose novità di mercato. Hakim Ziyech potrebbe presto cambiare club! Il Chelsea sta definendo la trattativa…

Il Milan e i suoi tifosi hanno da tempo un sogno di mercato in particolare. Questo porta il nome di Hakim Ziyech, il talentoso marocchino del Chelsea. Conosciamo tutti le qualità del fantasista ex Ajax, che le ha rimesse in mostra durante il Mondiale da poco terminato. Col suo Marocco, Ziyech ha fatto faville, trascinandolo sino al meraviglioso risultato delle semifinali. Eppure, a Londra è da sempre un grosso esubero, che non è riuscito ad entrare nelle grazie dei vari tecnici passati per la panchina del Chelsea.

Per ultimo Graham Potter. L’ex allenatore del Brighton, subentrato a Tuchel, sta facendo anche lui fatica a prendere in considerazione Ziyech. Un talento sprecato verrebbe da dire, recluso in panchina quando potrebbe essere protagonista assoluto in un’altra squadra. Come il Milan ad esempio, che lo ha appunto seguito per più sessioni di mercato. Paolo Maldini apprezza in maniera indiscussa le qualità di questo trequartista/esterno, e la scorsa estate una trattativa era stata avviata.

Le condizioni e le pretese economiche, sia del Chelsea che dell’entourage del giocatore, hanno bloccato tutto, e Hakim e rimasto ancora a Londra a scaldare la panchina. Si pensava, si era quasi certi in realtà, che gennaio sarebbe stato il periodo perfetto per il passaggio di Ziyech al Milan – il giusto esterno destro o trequartista di cui Pioli ha bisogno. In realtà non c’è più nulla, nessun dialogo tra le parti. Il marocchino potrebbe presto finire in un altro club.

Chelsea, la strategia per liberarsi di Ziyech

Negli ultimi giorni sta impazzando la notizia di un accordo raggiunto tra Chelsea e Benfica per Enzo Fernandez. I blues sembravano aver messo sul piatto dei portoghesi i 120 milioni di euro di clausola rescissoria per il centrocampista argentino. Ieri però è arrivata la smentita. Non vi è ancora alcun accordo tra i due club, e il motivo è chiaro. Il Chelsea, come riporta il quotidiano portoghese Record, non ha ancora soddisfatto le pretese economiche del Benfica.

L’offerta degli inglesi si è infatti fermata a 85 milioni di euro, cifra che Rui Costa, patron del club, ritiene assolutamente insufficiente. Enzo Fernandez è ormai diventato un fiore all’occhiello del calcio europeo. Abbiamo visto tutti che razza di Mondiale ha condotto in Qatar, stratosferico! Laureandosi anche Campione del Mondo da grande protagonista. Il Benfica vuole guadagnarci sino all’ultimo centesimo se davvero dovrà essere costretto a cederlo.

Il Chelsea, dal suo canto, ha ideato una strategia di mercato per arrivare a Enzo Fernandez. La spiega la medesima fonte portoghese.

Ziyech verso il Portogallo?

Record ha spiegato oggi che il Chelsea per arrivare al cartellino di Enzo Fernandez ha messo sul piatto dei lusitani 85 milioni di euro più il cartellino di Hakim Ziyech e di altri due giocatori ( David Datro Fofana e Audrey Santos). Come l’ha presa il Benfica? Non bene. Rui Costa pensava infatti che il Chelsea sarebbe stato disposto a pagare i 120 milioni della clausola rescissoria. Questo cambio di rotta non è affatto piaciuto.

Ciò significa che l’offerta degli inglesi, cash più tre contropartite, è stata rifiutata dal Benfica. Al momento è dunque tutto in stallo, con anche altri club in corsa per il centrocampista argentino. Ma cosa ne sarà dunque di Hakim Ziyech? Pare che la sua situazione non sia positiva, con al momento pochi acquirenti alla porta.