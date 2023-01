Convince tutti: Il nuovo Kessie per 12 milioni

Pochi minuti per esaltare i tifosi del Milan. Il giocatore ha fatto bene e i tifosi sono apparsi davvero entusiasti

Anche oggi Stefano Pioli ha deciso di affidarsi agli uomini che hanno conquistato lo Scudetto. L’undici titolare, contro la Salernitana, non prevedeva alcun acquisto estivo. Anche Charles De Ketelaere, che in molti davano come possibile titolare si è accomodato in panchina.

Le amichevoli invernali, contro Arsenal, Liverpool e Psv, aveva portato il tecnico italiano a mandare in campo i tanti calciatori arrivati nel corso dell’ultima sessione di calciomercato. Le sfide di dicembre sono state utili per far mettere minuti nelle gambe a quegli elementi che avevano avuto poco spazio. La speranza è che adesso possano davvero dare una mano importante alla squadra, che avrà bisogno di tutti, giocando praticamente ogni tre giorni.

Segnali positivi

Oggi, nella ripresa, sono subentrati De Ketelaere, Dest e Vranckx, oltre a Gabbia. I tre colpi estivi sono riusciti a far bene ma il giocatore che più si è messo in evidenza è stato l’ex Wolfsburg.

Il belga classe 2002 è entrato in campo solamente all’86’: ha giocato circa quindici minuti. Uno spezzone di gara, in cui ha convinto ancora una volta, facendo scatenare i tifosi sui social. Tutti convinti che Vranckx sia pronto per aiutare il Milan.

Sono davvero tantissimi i messaggi: molti sono concordi nel paragonare il centrocampista a Kessie. La sua prestazione ha ricordato quella dell’ivoriano a Bergamo, nella serata della qualificazione in Champions League.

Vranckx, ricordiamo, è sbarcato a Milano, in prestito con diritto di riscatto, a dodici milioni. Una cifra considerata bassa per un calciatore destinato a crescere esponenzialmente. Il belga al momento ha raccolto solo cinque spezzoni di partita, totalizzando circa un’ora di gioco.

La speranza dei tifosi è che presto possa avere la possibilità di dimostrare il suo valore dal primo minuto. Vranckx è stato chiamato ad entrare in campo praticamente sempre in momenti non facili: è successo a Genova, contro la Sampdoria, quando il Milan era rimasto in dieci ma anche contro la Fiorentina, con i rossoneri alla ricerca del gol della vittoria. Vranckx ha sempre fatto bene e nessuno come lui ha messo d’accordo davvero tutti i tifosi del Diavolo.

Alcuni tweet dei tifosi

“L’ingresso di Vranckx, le giocate intelligenti e la cattiveria che ci ha messo mi hanno provocato una sana e consapevole libidine“, scrive Simon Templar.

“Vranckx è fortissimo, a 12 milioni è un furto con scasso“, sottolinea Elia. Anche il giornalista Andrea Bricchi non ha dubbi: “Vranckx in versione Kessie a me piace tantissimo“.

