Prova deludente e ribaltone: il Milan osserva interessato

Il Milan resta vigile sul mercato. I rossoneri sono sempre alla ricerca di un nuovo portiere. Ecco cosa sta succedendo

Il Milan torna a casa da Salerno con una prestazione importante e tre punti preziosi. Sono bastati pochi minuti per schiacciare le paure, derivanti da un dicembre di amichevoli davvero complicato.

La squadra di Stefano Pioli era reduce da una partita, quella contro il Psv, negativa, che aveva fatto temere il peggio. I dubbi maggiori erano legati soprattutto ai tanti infortuni, che ha privato il Diavolo di Mike Maignan.

Contro gli olandesi, Pioli aveva provato Antonio Mirante tra i pali. Una scelta che non ha avuto, però, le risposte sperate. L’ex Roma ha fatto male, non sfruttando l’occasione di prendersi una maglia da titolare contro la Salernitana.

Il tecnico campione d’Italia, nel corso della conferenza stampa della vigilia, ha confermato tra i pali Ciprian Tatarusanu, spendendo parole importanti. Il rumeno non gode, certo, della fiducia dei tifosi ma contro i campani non sono arrivate sbavature. Si è così messo in mostra con qualche buona uscita e nulla più. Difficile dargli colpe sul gol subito.

Portiere in arrivo

La prova di Tatarusanu si può dunque considerare positiva ma il calciomercato dei portieri resta aperto. Non è un segreto che il Diavolo sia pronto a cogliere l’occasione se si dovesse presentare per rafforzare il reparto.

Il colombiano classe 1998, Devis Vasquez, è visto come un colpo in prospettiva e l’idea di prendere un nuovo estremo difensore è dunque viva. Nei giorni scorsi si è fatto così il nome di Sergio Rico.

Lo spagnolo del Psgè pronto a trasferirsi a Milano anche per soli sei mesi. I francesi, però, al momento, non sono disposti a mandarlo via. L’idea transalpina, infatti, è quella di provare a piazzare Keylor Navas, tenendo l’andaluso come secondo.

Piovono critiche

Il Milan resta vigile sulla situazione legata a Rico ma allo stesso sonda anche altre piste. La possibilità di anticipare l’arrivo di Marco Sportiello non è ancora svanita del tutto. Serve chiaramente che l’Atalantaabbassi le proprie richieste: Maldini e Massara non spenderanno mai 5 milioni di euro per un calciatore in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il Milan ha già trovato un’intesa con l’entourage di Sportiello

Nel frattempo l’estremo difensore italiano oggi ha giocato titolare. Lo ha fatto a La Spezia, per via dell’ennesima defezione di Musso, subendo due gol e con una prestazione che non ha convinto del tutto. Il 3 a 0, poi annullato, è arrivato dopo un errore davvero brutto e i tifosi del Milan non lo hanno perdonato. Basta farsi un giro sui social per rendersene conto.