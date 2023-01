Calciomercato Milan, nuova pretendente per Leao: fanno sul serio

Secondo il quotidiano La Repubblica, una nuova pretendente è pronta a fare carte false per Rafael Leao. Pericolo concreto!

Il Milan non vede l’ora di portare a termine i fatidici e agognati rinnovi di contratto. Mancano Ismael Bennacer, Olivier Giroud e Rafael Leao all’appello. Ma il rinnovo che ovviamente tiene maggiormente banco è quello del portoghese. Ormai da mesi si fa fatica a parlare d’altro, con Paolo Maldini e Frederic Massara intenzionati oggi più che mai a raggiungere l’accordo per trattenere in rossonero l’assoluto talento.

E’ innegabile quanto Leao sia indispensabile per il Milan, per Pioli, per gli equilibri e i meccanismi di gioco. Senza di lui il Diavolo perde tanto, forse troppo. Il club rossonero ha fatto lo sforzo giusto per andare incontro alle esigenze e richieste del giocatore e del suo entoruage. E’ di 7 milioni di euro l’offerta finale del Milan. Una proposta che negli ultimi giorni sembra soddisfare Leao e chi fa i suoi interessi.

Non si aspetta altro che la firma sul contratto, ma devono ancora incontrarsi le parti per mettere il sigillo sull’accordo. C’è da discutere l’ostacolo più grande, il contenzioso con lo Sporting Lisbona. Il Milan pare adesso disposto a contribuire al pagamento di una parte della multa. Non ovviamente l’intera somma, come vorrebbe il Leao e il suo entourage. Ma il nodo pare adesso di più facile risoluzione. Nell’attesa non si placano le voci di mercato su Rafael.

Leao, un Europa ai suoi piedi

Rafael Leao rimane al centro dei riflettori. Grandi club sono ancora alle calcagna. Chelsea, Manchester City, Manchester United, Real Madrid… L’elitè del calcio europeo ha gli occhi puntati sul portoghese. Soprattutto i blues, si dice da tempo, rappresentano il club maggiormente interessato alla stella del Milan. Anche perchè sono gli unici ad aver mosso passi concreti nei suoi confronti, quando in estate avevano messo sul piatto dei rossoneri qualcosa come 80 milioni di euro.

La dirigenza milanista si fa forte della clausola rescissoria di 150 milioni di euro presente nel contratto di Rafael Leao. E se le cose per il rinnovo dovessero andare male, in estate il Milan sarà pronto ad ascoltare offerte che non vadano sotto i 100 milioni di euro. Questo è chiaro! Ma attenzione, perchè un’altra pretendente, secondo La Repubblica, si è inserita nella corsa al gioiello portoghese del Milan. Una vecchia conoscenza, non positiva, per il club rossonero.

Leao, un’altra inglese: pronti a tutto!

La Repubblica racconta che anche il Newcastle del fondo PIF ha tutta l’intenzione di provare a strappare Rafael Leao al Milan. I Magpies vorrebbero arricchire in maniera ancora più sostanziale la loro rosa. I progetti del Newcastle sono sin troppo ambiziosi per il futuro. In una sola stagione hanno risalito la classifica di Premier League grazie agli investimenti della proprietà saudita. Oggi occupano il terzo posto, in piena zona Champions League, e vogliono presto imporsi come prima forza del campionato inglese.

Secondo La Repubblica, il Newcastle è pronto a fare carte false per avere presto Leao. Di sicuro non avrebbero problemi ad offrire ingenti somme di denaro, sia al Milan che al giocatore. E’ probabilmente il club di calcio più ricco d’Europa! Il Diavolo, dal suo canto, ha la sola intenzione di ottenere il rinnovo di Rafael. Eventuali proposte verranno ascoltate soltanto in caso di mancato accordo.