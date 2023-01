Rinnovo Leao, eliminato un problema: agenti e clausola ultimi nodi

Il Milan è ottimista di riuscire a far firmare a Rafa Leao il rinnovo del contratto: mancano due ostacoli da superare per la fumata bianca.

Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono blindare Rafael Leao, giocatore troppo importante per la squadra di Stefano Pioli. Ha il potenziale per essere un top player e riuscire a prolungargli il contratto sarebbe una grande mossa.

L’attuale scadenza contrattuale è fissata al 30 giugno 2024, quindi senza rinnovo il Milan sarebbe costretto a vendere il portoghese nella prossima estate. Le offerte non mancherebbero e neppure la possibilità di incassare una cifra altissima, ma il club rossonero punta a trattenere il suo gioiello.

Il calciatore è felice a Milano, si trova bene con i compagni e con il mister, è sempre stato aperto a firmare un nuovo contratto. Anche se non ha escluso in futuro di voler provare un altro campionato, sarebbe felice di continuare la sua avventura in maglia rossonera.

Leao, rinnovo vicino: le ultime news

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che mai come in queste settimane Leao sta pensando di siglare un nuovo accordo con il Milan. Andrebbe a guadagnare uno stipendio da 7-7,5 milioni di euro netti annui. La novità è che il rinnovo non sarebbe legato al pagamento del risarcimento da 19,5 milioni allo Sporting Lisbona, tale questione resterebbe a carico di Rafa e del Lille.

Il risarcimento allo Sporting non è più un ostacolo al rinnovo di #Leao con il #Milan: resterebbe in carico a Rafa e Lille. Vicino anche l’ok sullo stipendio. Le questioni da risolvere sono soprattutto agenti e clausola.

Un articolo sulla @Gazzetta_it di oggi. #calciomercato — luca bianchin (@lucabianchin7) January 7, 2023

Cosa manca per firmare? L’accordo tra gli agenti. Il quotidiano sportivo nazionale spiega che ci sono l’avvocato Ted Dimvula come procuratore ufficiale, Jorge Mendes rimasto legato al giocatore e infine il papà Antonio, quasi un agente aggiunto e figura molto influente. Bisogna mettere tutti attorno a un tavolo per stabilire ruolo, diritti e compenso di ognuno.

Altro aspetto fondamentale è la clausola di risoluzione. Il Milan vorrebbe cancellarla oppure mantenere quella attuale fissata a 150 milioni. Invece, Jorge Mendes preferirebbe abbassarla per favorire un eventuale trasferimento futuro.

Dimvula in arrivo a Milano: incontro decisivo?

All’inizio della prossima settimana è atteso a Milano l’avvocato Dimvula per nuove discussioni sul rinnovo di Leao. Papà Antonio è già presente in città e dovrebbe essere presente a San Siro domani sera per Milan-Roma.

Jorge Mendes non ha particolare fretta. Tocca al giocatore imporre la sua voglia di rimanere in rossonero e favorire l’accelerata della trattativa. Comunque trapela ottimismo dall’ambiente milanista. Maldini e Massara credono di poter riuscire ad arrivare alle firme.