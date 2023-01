Ammonito in Milan-Roma: era diffidato, non ci sarà a Lecce

Brutta notizia per il Milan: il calciatore era diffidato e l’ammonizione gli farà saltare la prossima partita, quella di sabato prossimo contro il Lecce in trasferta.

Ottima la prova del Milan contro la Roma in casa a San Siro. I rossoneri continuano ad essere molto incisivi nella gare casalinghe di questa stagione, sia in campionato che in coppa.

Una brutta notizia però è giunta per mister Stefano Pioli a metà della ripresa di questo match. Un calciatore diffidato è stato ammonito e salterà di fatto la prossima partita.

Si tratta di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è stato sanzionato con il cartellino giallo dall’arbitro Massa e dunque non ci sarà nella prossima gara di campionato.

Tonali ammonito per proteste

Un’ammonizione pesante dunque per il Milan. Tonali è stato sanzionato dal signor Massa dopo un’azione contestata dai rossoneri, che hanno chiesto un rigore a favore.

Un tocco di mano di Ibanez nell’area romanista ha fatto gridare al penalty tutti i calciatori del Milan. Ma Massa ha stabilito dal vivo che il contatto fosse troppo ravvicinato su cross di Saelemaekers.

Troppo veementi le proteste di Tonali, che si è beccato la classica ammonizione per comportamento reiterato nei confronti dell’arbitro. Turno di riposo in campionato dunque per l’8 rossonero, che potrebbe invece giocare titolare in Coppa Italia l’11 gennaio contro il Torino.