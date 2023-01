Milan-Roma, possibile sorpresa di formazione: Pioli ci pensa sul serio

Stasera a San Siro si affrontano Milan e Roma: scopriamo le probabili formazioni di Pioli e Mourinho per questo big match.

Dopo aver aperto il 2023 con la vittoria sul campo della Salernitana, il Milan vuole vincere anche la prima partita dell’anno a San Siro. Stavolta, però, l’avversaria sarà più impegnativa: la Roma.

Nella scorsa Serie A i rossoneri hanno trionfato sia all’andata che al ritorno, stasera sperano di proseguire la striscia vincente di risultati contro i giallorossi. Conquistare i 3 punti è molto importante per la classifica. La Juventus ha vinto contro l’Udinese e ha momentaneamente preso il secondo posto, l’Inter ha pareggiato contro il Monza e dunque c’è la possibilità di allungare.

Il Napoli gioca alle 18:30 contro la Sampdoria e ha certamente un impegno più abbordabile rispetto a quello dei campioni d’Italia. La squadra di Luciano Spalletti, ora a +5 sul Diavolo, vorrà reagire al KO della scorsa giornata contro l’Inter e cercherà di vincere a Genova.

Serie A, Milan-Roma: le scelte di Pioli e Mourinho

Stefano Pioli si presenta a Milan-Roma con tante assenze. Mancano per infortunio Mike Maignan, Simon Kjaer, Alessandro Florenzi, Fodé Ballo-Touré, Rade Krunic, Junior Messias, Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic. Assente anche il nuovo arrivato Devis Vasquez, che ha iniziato solo ieri gli allenamenti a Milanello.

Il mister rossonero si dovrebbe affidare alla stessa formazione che abbiamo visto contro la Salernitana. L’unico ballottaggio possibile è quello tra Brahim Diaz e Charles De Ketelaere. Il belga a Salerno ha dato buoni segnali e non è escluso un impiego da titolare, anche perché la sua altezza può essere utile sui calci d’angolo. I giallorossi sono particolarmente temibili sulle palle inattive.

José Mourinho ha in Georginio Wijnaldum l’unica vera assenza, ma l’ex Liverpool è out da mesi e dunque il suo forfait non è una sorpresa. Il tecnico portoghese schiererà la sua squadra con il 3-4-2-1. Incerta la presenza dal primo minuto di Nicolò Zaniolo, non in perfette condizioni fisiche. In caso di panchina, ci sarebbe Nemanja Matic in mediana e l’avanzamento di Lorenzo Pellegrini sulla trequarti con Paulo Dybala. L’altro ballottaggio è Zalewski-Spinazzola.

Milan-Roma: le probabili formazioni della partita

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Brahim Diaz (De Ketelaere), Leao; Giroud.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic (Pellegrini), Zalewski (Spinazzola); Dybala, Pellegrini (Zaniolo); Abraham.