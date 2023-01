Milan Roma dove vederla in streaming e diretta tv

Milan-Roma conclude il programma della 17.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vedere il match clou di San Siro dalle 20.45 di oggi, domenica 8 gennaio

Un anno esatto è passato dall’ultima sfida tra Milan e Roma in Serie A a San Siro. Il 6 gennaio 2022, i rossoneri si imposero 3-1 sugli uomini di Mourinho avviando, di fatto, la trionfale cavalcata Scudetto che si sarebbe conclusa cinque mesi dopo con la conquista del Tricolore.

Un anno dopo, il Milan si presenta alla sfida con i giallorossi di nuovo da secondo in classifica e ancora in piena emergenza per una serie di infortuni che, inevitabilmente, condizioneranno le scelte di Pioli.

Nulla è cambiato, infatti, rispetto alla sfida con la Salernitana di mercoledì scorso con il Milan che sarà ancora privo di Maignan, Rebic, Krunic, Origi, Messias e Kjaer oltre ai lungo degenti Ibrahimovic e Florenzi. Scelte obbligate, dunque, per Pioli con poche alternative rispetto all’undici titolare che vedrà Tatarusanu tra i pali, Calabria, Tomori, Kalulu e Hernandez in difesa, Bennacer (ormai prossimo al rinnovo) e Tonali in mediana, con Leao, Diaz e Saelemaekers a supporto di Giroud.

L’unico dubbio per Pioli è il possibile ballottaggio nel ruolo di trequartista tra Diaz e De Ketelaere, quest’ultimo protagonista di uno spezzone di partita convincente nella parte finale del match con la Salernitana.

Nella Roma, priva di Mourinho che non sarà in panchina per squalifica, confermata la disponibilità di Dybala e Zaniolo, usciti anzitempo con il Bologna. I due affiancheranno Abraham in attacco.

Milan-Roma, dove vedere il match

Milan-Roma è un’esclusiva di DAZN. Il match sarà visibile in streaming tramite l’applicazione, disponibile in abbonamento, per smartphone, smart tv, decoder Sky Q, Tim Vision, Apple Tv, Amazon Fire Stick e console di gioco. Dazn, in streaming, è visibile anche da pc sul sito di riferimento, accedendo con le credenziali di registrazione.

Milan-Roma sarà visibile in diretta tv su Zona Dazn, canale 214 del decoder Sky, disponibile per gli abbonati che hanno sottoscritto la relativa opzione aggiuntiva a 5€ in più sul prezzo mensile dell’abbonamento.

In telecronaca, su Dazn, Pierluigi Pardo con Massimo Gobbi al commento tecnico. Inviata a bordo campo, Tommaso Turci e Federica Zille.

Su Sky, gli highlights di Milan-Roma saranno immediatamente disponibili a fine partita nel corso di Sky Calcio Club, condotto da Fabio Caressa e nelle varie edizioni serali di Sky Sport 24. Sintesi del match visibile in chiaro, in seconda serata, su La Domenica Sportiva (Rai 2) e Pressing (su Italia 1).

Dazn trasmetterà in esclusiva anche le prossime due partite di Serie A del Milan, contro il Lecce sabato 14 gennaio alle 18 e la Lazio, martedì 23 alle 20.45. In chiaro, invece, su Canale 5, l’ottavo di finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo con il Torino e la finale di Supercoppa Italiana con l’Inter del 18 gennaio.

La diretta su MilanLive

Su MilanLive.it sarà disponibile la diretta testuale di Milan-Roma con aggiornamenti in tempo reale. Al termine del match, dichiarazioni e commenti post partita oltre al video con gli highlights e le azioni salienti.