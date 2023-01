Milan, nessun dubbio: firma e annuncio in 48 ore

Il Milan sembra aver finalmente raggiunto l’accordo tanto atteso. Il calciatore è pronto a firmare a breve, allontanando di fatto tutte le voci e le parole contrarie dei giorni precedenti.

Mentre il campionato è tornato ormai pienamente nel vivo, la dirigenza del Milan prosegue nel suo lavoro dietro alle scrivanie ed ai tavoli della sede ufficiale per costruire il futuro e pianificare i programmi sportivi.

Tanti tifosi si aspettano già ottime novità dal punto di vista del calciomercato, magari con qualche colpo a sorpresa nella sessione che si sta svolgendo nel mese di gennaio.

Ma news importanti arriveranno a breve su un altro fronte, altamente rilevante: quello dei rinnovi di contratto dei calciatori, in forza al Milan, che dovranno essere blindati per evitare brutte sorprese.

Bennacer-Milan, tutto fatto: a breve l’annuncio

In attesa della fumata bianca, in realtà molto difficoltosa, per quanto riguarda Rafael Leao, il Milan sembra ormai ad un passo dall’accordo con un altro calciatore da trattenere a tutti i costi.

Ismael Bennacer ed il suo entourage avrebbero ormai detto sì all’ultimo rilancio del Milan per il rinnovo del centrocampista algerino. Bennacer, in scadenza a giugno 2024, sarebbe pronto a mettere nero su bianco il rinnovo e restare a lungo in rossonero.

Dopo le voci di un interesse forte dall’Inghilterra per il numero 4 del Milan, il club ha accelerato e portato avanti il discorso rinnovo con ottimo tempismo. Arrivano infatti conferme importanti sui dettagli di tale prolungamento.

Bennacer firmerà entro 48 ore (dunque martedì prossimo) il suo nuovo contratto con il club rossonero. Per lui pronti 4 milioni netti a stagione fino al giugno 2027. L’attuale accordo scade invece solo nel 2024, dunque il Milan non ha voluto perdere altro tempo per la firma dell’algerino.

La clausola confermata a Bennacer

Si sta discutendo molto della clausola rescissoria nel nuovo contratto di Bennacer. Tale postilla verrà di fatto confermata: l’algerino ex Empoli dovrebbe mantenere la quota di 50 milioni come prezzo per lasciare il Milan automaticamente.

Ma tale clausola varrà soltanto dall’estate 2024 in poi. Nel primo anno e mezzo del suo nuovo contratto, Bennacer non vanterà alcuna somma valida per potersi svincolare e liberare dai rossoneri.

Un avviso chiaro a Liverpool, Chelsea e altri club inglesi che di recente avevano sperato di strappare il centrocampista classe ’97 al Milan.