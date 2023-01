Rafael Leao risponde alla notizia sul rinnovo: “Fake news” (FOTO)

L’attaccante rossonero ha voluto smentire immediatamente sui social la notizia che parlava di cifre più alte rispetto al vero

Nuovo episodio della telenovela che riguarda la trattativa fra il Milan e Rafael Leao per il rinnovo del contratto. Come sappiamo, dopo le tante problematiche della scorse settimane, negli ultimi giorni la situazione sembra condurre a un esito positivo.

C’è ancora da trovare l’accordo ma le distanze sono state accorciate. Il padre dell’attaccante portoghese è già a Milano e si attende l’arrivo in settimana anche dell’agente, l’avvocato Ted Dimvula. I contatti sono sempre fitti e c’è ottimismo, ma sicuramente l’incontro che avverà personalmente potrà dare uno slancio importante ai colloqui.

La fiducia resta molto alta, dopo che la dirigenza rossonera ha ormai chiuso il rinnovo di Bennacer fino al 2027, con firma e annuncio attesi già domani. Leao sembra quindi destinato a rimanere in rossonero e a prolungare il suo contratto con il relativo aumento di stipendio. Intanto però una notizia recente ha infastidito proprio l’attaccante, che ha voluto smentire pubblicamente chi parlava di cifre sbagliate non corrette.

Leao smentisce Er Faina

Si fa riferimento ad un articolo pubblicato sul sito de Er Faina, nel quale si sostiene che il padre dell’ex Lille abbia richiesto una cifra di 10 milioni per accettare il prolungamento.

Nel pezzo viene indicata tale cifra e si specifica che in aggiunta sarebbe stata richiesta anche un’alta commissione. La situazione non corrisponderebbe al vero e proprio lo stesso Leao, dopo aver letto la notizia, si sarebbe precipitato a smentire sui social. Il classe ’99 ha espresso il proprio disappunto su Twitter, ripostando l’articolo e commentando: “Fake news come sempre”.

Fake news come sempre 😴😴 https://t.co/XrAcXEweUw — Rafael Leão (@RafaeLeao7) January 9, 2023

Accanto al commento anche due emoticon che dormono, a sottolineare la stanchezza da parte di Leao nel sentire cose che non rappresentano la realtà delle cose nella trattativa fra lui e il club. Un sospiro di sollievo quindi da parte dei tifosi del Milan che avevano letto oggi di una “trattativa non facile” nell’articolo.

Le cifre effettivamente riportate fino a pochi giorni fa sono più basse e si aggirano intorno ai 7 milioni di euro, ma comunque l’ottimismo da parte di entrambe le parti e nell’ambiente fanno ben sperare.