Milan, la rivelazione su Leao: “Rimane a queste condizioni”

Il giornalista chiarisce vari aspetti legati alla trattativa per il prolungamento del contratto dell’attaccante portoghese

Se da una parte è tutto fatto per Bennacer, il Milan lavora ancora invece per quanto riguarda il rinnovo di Rafael Leao. I rossoneri e il giocatore sono più vicini all’accordo per il prolungamento, ma non è ancora fatta.

Rispetto a qualche settimana fa i discorsi sono molto più avanti ed è possibile che in queste settimane ci sia un’ulteriore svolta nella vicenda. Ciò è dovuto al fatto che il padre del ragazzo è già a Milano e che si attende anche l’agente in settimana, ovvero l’avvocato Ted Dimvula. C’è grande fiducia, anche se bisogna trovare l’intesa per varie questioni.

Sulla situazione ha fatto chiarezza Fabio Santini. Il giornalista di Telenova è intervenuto alla trasmissione di TV Play su Twitch e ha spiegato la questione entrando nello specifico delle cifre. Queste le sue parole a riguardo. “Il Milan offre 6,5 più bonus per Leao ma sarebbe pronto a salire anche a 8 per andare incontro al suo giocatore più determinante e decisivo. Il giocatore potrebbe accettare ma chiede un abbassamento della clausola rescissoria (oggi fissata a 150 milioni)”.

Santini ha poi aggiunto: “Questo perché possa essere nelle condizioni, a giugno, di poter andare se qualche top club dovesse bussare alla porta del Milan. In questo momento Leao non vuole andare via, ma vorrebbe rimanere a queste condizioni. Non dimentichiamoci anche della multa da pagare allo Sporting Lisbona. Il Milan andrebbe incontro al portoghese pagandola rateizzata”.

Milan, nessuna offerta folle per Leao fino ad ora

Cifre quindi più basse rispetto ai 10 milioni di cui qualcuno aveva parlando, scatenando la reazione infastidita dello stesso Leao, che ha smentito sui social. La clausola però è un nodo importante da risolvere al più presto.

Il giornalista ha inoltre specificato che, allo stato attuale delle cose, non sussistono proposte indecenti arrivate al club rossonero per il classe ’99. “Non ci sono offerte così sostanziose sul tavolo di Maldini e Massara per la cessione di Leao – spiega Santini – Ci sono sondaggi, ma per ora nessuna offerta. Questa settimana si dovrà capire se il Milan alzerà la posta o meno”.

Si attendono pertanto a breve degli sviluppi e delle novità in merito alla vicenda, con i tifosi del Diavolo che sperano che la questione si possa chiudere il prima possibile.