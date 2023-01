Lecce-Milan, conferenza stampa Pioli in diretta: tutte le dichiarazioni

Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Milan: tutte le dichiarazioni del mister rossonero da Milanello.

Il Milan è reduce da due risultati deludenti, il pareggio contro la Roma in campionato e la sconfitta contro il Torino in Coppa Italia. Serve una reazione immediata e la trasferta di domani a Lecce è l’occasione per un pronto riscatto.

I campioni d’Italia non possono fallire allo stadio Via del Mare. Sono precipitati a -7 dalla capolista Napoli e sono chiamati a vincere. Un nuovo passo falso rischierebbe di compromettere la corsa verso lo Scudetto della seconda stella. Vero che comunque mancano tante partite alla fine della Serie A, però in Puglia è fondamentale non sbagliare.

Live Lecce-Milan: la conferenza stampa di Pioli

Oggi dalle 14 mister Stefano Pioli parla in conferenza stampa da Milanello. Come sempre, tanti i temi trattati.

Il momento della squadra: “Ho letto determinazione, volontà negli occhi dei giocatori. Non abbiamo raggiunto i risultati che stavamo controllando, dobbiamo fare tutti qualcosa in più. Però ho visto voglia di imparare da queste lezioni, dagli errori e di fare di più“.

Situazione infortuni: “Il gruppo è forte quando è completo, più siamo e più siamo forte. Giocatori come Zlatan, Simon e Florenzi non sono forti solo tecnicamente, ma anche per la loro leadership. Origi e Kjaer sono recuperati, Rebic viene con noi e potrebbe essere recuperato per la Supercoppa. Gli altri spero a breve“.

Il ritiro: “Quando c’è qualcosa che non va, faccio fatica ad aspettare il giorno dopo. Ho preferito parlare subito con loro per spiegare cosa migliorare. Inoltre, c’era bisogno di riposare bene dopo aver fatto i supplementari, così da prepararci meglio alla prossima partita“.

Ancora sul momento della squadra: “Siamo delusi e rammaricati per non aver fatto risultati positivi nelle ultime due partite. Non è questione di seconde linee o cambi. Attenzione, determinazione e qualità: ci deve essere qualcosa di più in questi tre aspetti quando controlliamo le partite. Non abbiamo vinto partite in cui tante cose stavano funzionando. Col Torino 36 tiri verso la porta, ma solo 8 in porta. È mancata lucidità. Quando una squadra vuole fortemente un risultato, corre il rischio di essere frenetica. Serve migliorare“.

Aster Vranckx: “Ha ottime qualità, si sta inserendo bene. Avrà lo spazio che gli concederò, come lo concederò a chi sta bene. Cercherò di fare le scelte migliori per mettere in campo la formazione migliore possibile“.

La fame dei giocatori: “Non c’è un problema di motivazioni, ma di lucidità e qualità. Per vincere serve aumentare il livello delle prestazioni, soprattutto a livello di qualità“.

