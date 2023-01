Klopp ha chiesto una stella del Milan: il retroscena

Bennacer ha rinnovato con il Milan, ma c’è una big della Premier League che rimane in agguato per il futuro: si era già fatta avanti.

Mercoledì il Milan ha fatto un annuncio molto importante: Ismael Bennacer ha rinnovato il contratto fino a giugno 2027. La firma è stata accolta con grande entusiasmo da tutto l’ambiente rossonero.

Paolo Maldini e Frederic Massara lavoravano da tempo a questo accordo. Con il vecchio agente Moussa Sissoko non era stato raggiunto, mentre con Enzo Raiola è stata trovata una quadra che ha soddisfatto tutte le parti.

Il centrocampista algerino guadagnerà circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un aumento di stipendio considerevole rispetto a quello percepito prima (1,6 milioni annui). Inoltre, nel contratto rimane la clausola di risoluzione da 50 milioni valida per l’estero ed esercitabile solo dal 2024 nelle prime due settimane di luglio.

Calciomercato Milan, il Liverpool pensava a Bennacer

Il rinnovo è importante per mettere il Milan in una situazione più forte. Senza firma, Bennacer poteva partire in estate per un prezzo abbastanza più basso dei 50 milioni della clausola. Oppure a parametro zero nel luglio 2024. Il rischio di perdere il giocatore rimane, però viene rinviato e c’è una cifra specifica che il club andrebbe a incassare.

Tra le società interessate a Bennacer c’è il Liverpool. Fabrizio Romano nella sua rubrica Daily Briefing su CaughtOffside ha spiegato che i Reds hanno chiesto informazioni a Raiola sulla situazione del giocatore e non sono andati oltre. Non c’è stata nessuna offerta.

Ci sono stati anche rumors riguardanti il Chelsea, però Romano svela che non c’è stato alcun tipo di approccio da parte dei Blues. Il Liverpool è stato l’unico club di Premier League a farsi avanti per un sondaggio. Una conferma che non sorprende, visto che da mesi si parlava del gradimento di Jurgen Klopp per il centrocampista del Milan.

Bennacer in Premier League con l’Arsenal: ritorno futuro?

Bennacer ha già giocato in Inghilterra, ma con la maglia dell’Arsenal. I Gunners lo hanno scovato in Francia nell’Arles-Avignon nel 2015. Aveva 17 anni. Ha collezionato una sola presenza in Coppa di Lega prima del prestito al Tours e della successiva cessione definitiva all’Empoli nell’estate 2017.

In Toscana è cresciuto tanto e ciò gli ha permesso di guadagnarsi la chiamata del Milan nel 2019. Dopo un “flirt” con il Lione, ha sposato il progetto che gli hanno proposto Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban. L’investimento è costato 16-17 milioni e adesso il cartellino del calciatore costa molto di più.

Per adesso un trasferimento appare scongiurato, però nel 2024 non è escluso che il Liverpool o un’altra squadra della Premier League o di un altro campionato si possa fare avanti. Intanto, il Milan se lo gode.