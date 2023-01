Milan, fumata bianca: in sede dopo Riyad

Il suo arrivo a Milano è atteso nei giorni successivi la Supercoppa Italiano. Finale l’incontro per la fumata bianca: il punto della situazione

Tutti a Riyad. Il Milan di Stefano Pioli è volato sabato in Arabia Saudita in vista della Supercoppa Italiana di mercoledì sera. I rossoneri, dopo il pareggio contro il Lecce sono chiamati a sfidare l’Inter per il primo trofeo stagionale.

Il Diavolo non sta attraversando un periodo facile ma è il momento di compattarsi e di ritrovare quello spirito che ha permesso a Sandro Tonali e compagni di conquistare lo Scudetto. Alzare in cielo il trofeo potrebbe servire ad allontanare la crisi. Dare linfa vitale per riprendere la corsa in campionato, dove il Napoli è sempre più in fuga.

Serve rialzare la testa con i propri calciatori perché difficilmente arrivare un aiuto dal calciomercato. Le intenzioni di Paolo Maldini e Frederic Massara sono altre e nonostante le difficoltà evidenti si andrà avanti così, salvo opportunità di mercato che si presenteranno.

Tempo di rinnovi

Gennaio è soprattutto il mese dei rinnovi di contratto. La dirigenza del Milan tornerà a lavorare sui prolungamenti una volta rientrati da Riyad. Chiusa, con successo, la pratica Ismael Bennacer, che ha messo nero su bianco, nel tardo pomeriggio di giovedì (accordo fino al 30 giugno 2027 a circa 4 milioni di euro netti a stagione), è il momento di premere il piede sull’acceleratore per i rinnovi di Olivier Giroud e Rafael Leao.

Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, mai come adesso il Milan e il portoghese sono davvero vicini alla firma. Il Diavolo ha deciso di mettere sul piatto un’offerta davvero importante, superiore ai sette milioni di euro netti a stagione, con i bonus. Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, come la clausola rescissoria. Il Milan, che chiaramente preferirebbe levarla, si accontenterebbe di mantenere quella attuale da 150 milioni; l’entourage del giocatore, invece, vorrebbe abbassarla per avere una via di fuga verso l’Inghilterra più comoda.

Arriva a Milano

Si tratta, i contatti tra le parti sono continui e ben presto si terrà un summit in via Aldo Rossi tra il Milan e l’avvocato Ted Dimvula. Lo conferma Il Corriere della Sera, in edicola stamani. Immediatamente dopo la Supercoppa, dunque, potrebbe esserci l’incontro per la fumata bianca di Rafael Leao. I tifosi ci credono davvero tanto. Blindare il gioiello più luminoso sarebbe un segnale importante sulla credibilità di un progetto, che in questo momento sta attraverso qualche difficoltà.