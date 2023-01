Milan-Inter, Pioli: “Non è un momento no”, Calabria: “Voglio scrivere la mia storia”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, match di Supercoppa in programma domani a Riyad

La conferenza stampa di Stefano Pioli con MilanLive.it. Il tecnico del Milan parla alla vigilia del match di Supercoppa contro l‘Inter.

Il mister campione d’Italia, insieme al Capitano Davide Calabria, presenta la sfida che vale un trofeo.

Le dichiarazioni di Stefano Pioli: “L’Inter l’abbiamo battuta in campionato sia l’anno scorso che in questa stagione. Dobbiamo riuscire a dare tutto. Vincere sarebbe importantissimo, perché abbiamo iniziato a vincere solo l’anno scorso. I nerazzurri sono forti, significherebbe dare continuità al nostro progetto. Abbiamo vissuto una settimana non buona ma il derby è una partita a se, non conta la classifica. Bisogna migliorare il livello di gioco della nostra squadra.

Partita della stagione – “Il primo obiettivo lo abbiamo perso, che è la Coppa Italia, domani è un match importante”.

Il Milan ha meno fame – “Come fa una squadra ad avere la pancia piena se si è vinto solo un trofeo? Serve avere in mente solo una parola, la qualità del gioco. Serve quella, se abbassi la qualità è più difficile vincere”.

Periodo no – “Giocare ogni tre giorni può essere impegnativo. E’ impossibile non attraversare un momento in cui non rendi al 100%. Solo una squadra in Serie A non ha attraversato un momento di flessione”.

Il vero Milan – “Il Milan non è quello di Lecce del primo tempo. Le qualità che abbiamo le abbiamo dimostrato e domani dobbiamo metterle in campo”.

Cristiano Ronaldo in Arabia – “Il suo arrivo dà lustro al paese e più visibilità ad un calcio in crescita”.

Crescita individuale – “Sono sicuramente migliorato. Le esperienze del passato ti fanno crescere, positive o negative, che siano ma devo ancora migliorare”.

Momenti difficili – “Ho imparato di più dalle mie esperienze negative. Non penso sia un tempo duro per il Milan, che non gioca una Supercoppa da vincente da tanto”

Milan-Inter, la conferenza Davide Calabria: le sue parole

Anche Calabria è intervenuto in conferenza stampa, presentando la partita di domani: “Rimaniamo positivi, ho parlato con la squadra. Ci sono mancati i risultati ma non dobbiamo avere pensieri negativi. Bisogna dare tutto quello che abbiamo. La squadra si è sempre assunta le proprie responsabilità, dal primo all’ultimo. E’ giusto che quello che ci siamo detti resti dentro lo spogliatoio. Bisogna dar tutto per vincere questa partita”.

Futuro al Milan e sfida con Dimarco – “Mi fa piacere che sia tornato all’Inter. Sono qui da una vita, mi auguro di poter finire qui la mia carriera”.

Fame e problemi difensivi – “‘E’ assurdo pensarlo, noi abbiamo fame. La stagione è lunga, abbiamo un calo che è fisico. Siamo qui per vincere, l’obiettivo è questo. Difesa? Abbiamo sbagliato delle letture che a questi livelli poi paghi”.

Alzare il trofeo da capitano – “E’ ovvio che l’ho immaginato, il mio sogno è vincere più trofei possibili nella mia carriera. Essere qui a giocarci la finale da capitano è una grande cosa. Giocarla è un conto, vincerla è un altro. Non mi piace fare paragoni col passato, io voglio scrivere la mia storia”.