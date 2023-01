Inter, si è allenato in parte con la squadra: può esserci contro il Milan

Sky Sport fornisce novità cruciali sulle condizioni della rosa interista in vista della Supercoppa contro il Milan. C’è forse una buona notizia per Simone Inzaghi.

Manca ormai pochissimo alla finalissima di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter. C’è tanta attesa nell’aria, per un focoso derby che si prospetta tra i più agguerriti di sempre. Le due squadre sono attualmente al lavoro a Riad, capitale dell’Arabia Saudita nella quale si disputerà la prestigiosa gara. Stefano Pioli e Simone Inzaghi non vogliono mancare all’appuntamento con la vittoria, e per questo stanno escogitando la migliore strategia per ostacolare l’avversario.

In vista della gara, sono filtrate anche ieri delle buone notizie per il Milan e il suo allenatore. Ante Rebic, infatti, ha lavorato ancora con il resto dei compagni, e ci sono pochi dubbi che corra forte verso la convocazione per la finale di Supercoppa. Un’arma in più per Stefano Pioli, indubbiamente, che aveva passato le recenti partite con un attacco totalmente in apnea. Con il solo Olivier Giroud, stanco, a reggere il peso del reparto, il mister rossonero era stato costretto ad adattare Charles De Ketelaere in quella posizione. E sappiamo bene che i risultati non sono stati ottimi. Non negativi, attenzione, ma neanche positivi. Ancora nessun gol per il belga, che però ha lasciato intravedere qualche passo in avanti.

Il Milan sembra dunque aver recuperato sia Divock Origi che Ante Rebic, per un attacco che torna a ricomporsi. Manca sempre Zlatan Ibrahimovic, lo sappiamo. Ma per il bomber svedese è difficile fare previsioni sui tempi di recupero. Com’è messa invece l’Inter? Da Sky Sport arriva una notizia fondamentale che può far forse sorridere Simone Inzaghi.

Inter, allenamento parziale con la squadra

Come riporta Sky Sport, Romelu Lukaku si è allenato oggi a Riad cominciando il lavoro insieme al resto del gruppo. Ricorderemo che l’attaccante ex Chelsea si è infortunato poco più di una settimana fa. Infiammazione ai tendini del ginocchio per lui, ma pare che la riabilitazione stia procedendo bene. Non è un caso che Romelu abbia svolto metà dell’allenamento in gruppo. Secondo Sky Sport ci sono dunque buone chance che possa andare quantomeno in panchina per il big match arabo contro il Milan.

Non si hanno certezze concrete, dato che la seconda parte della sessione di lavoro Lukaku l’ha svolta da solo in un personalizzato molto intenso. Difficile, invece, che gli altri due nerazzurri possano farcela a recuperare entro mercoledì.

Inter, ancora personalizzato per due infortunati

Per quanto riguarda Marcelo Brozovic e Samir Handanovic le cose stanno diversamente. Difatti, il portiere e il centrocampista hanno lavorato ancora a parte, svolgendo un lavoro personalizzato. E praticamente ad un giorno dalla finale contro il Milan pare assai difficile che riescano a recuperare, mettendosi a disposizione di Simone Inzaghi. Magari la giornata di oggi potrà dirci cose nuove e diverse, ma al momento le sensazioni sono tutt’altro che positive.

Brozovic soprattutto rappresenta un tassello fondamentale del gioco di Inzaghi. Senza di lui, l’allenatore nerazzurro dovrà ancora reinventare il suo centrocampo.