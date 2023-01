Milan-Inter, anche “Sky Sport” conferma: Pioli cambia in difesa

Sky Sport ha fornito le ultime importanti novità sulla formazione del Milan per il match di Supercoppa. Pioli ha scelto la difesa!

Manca ormai pochissimo al match di Supercoppa tra Milan e Inter. Domani sera finalmente l’attesa finale, una gara che potrà dire tanto del prosieguo di entrambe le squadre in stagione. Stefano Pioli e Simone Inzaghi si trovano da domenica a Riad con le proprie rose. Ore intense di allenamento nella capitale araba per preparare al meglio la prestigiosa partita. I due allenatori hanno portato con sé anche alcuni giocatori infortunati, con la speranza di poterli recuperare per la finale.

Dal ritiro del Milan è arrivata la buona notizia del recupero di Ante Rebic. Il croato sarà a dunque a disposizione di Stefano Pioli per la Supercoppa. Sia domenica che lunedì si è allenato insieme al gruppo, e ci sono dunque pochi dubbi sulla sua convocazione. L’attacco dei rossoneri è tornato a ricomporsi, con anche il ritorno di Divock Origi dall’infortunio la scorsa settimana.

Simone Inzaghi, dal suo canto, spera invece di poter recuperare Romelu Lukaku, che ieri ha svolto un allenamento parziale in gruppo. Stamane in conferenza stampa l’allenatore dell’Inter ha fatto capire che qualche chance c’è. Più difficile invece il recupero di Marcelo Brozovic e del portiere Handanovic.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che entrambi i tecnici si affideranno ai loro titolatissimi. Da Sky Sport ci arrivano le ultime sulla probabile formazione del Milan.

Milan, Pioli ha scelto il difensore

Poche sorprese sull’undici che Stefano Pioli schiererà dal 1′ minuto in campo per la finale di Supercoppa. Il mister farà affidamento sui soliti titolari, quelli che gli hanno sempre garantito una certo gioco e una certa resa sul campo. In porta, ovviamente, Ciprian Tatarusanu. E’ lui l’erede di Mike Maignan alla titolarità tra i pali. Almeno per il momento! Quanto alla difesa sono pronti Davide Calabria sulla destra e Theo Hernandez sulla sinistra. Si spera che il terzino francese possa aver recuperato energie mentali e fisiche essenziali. Non a caso Stefano Pioli lo ha cambiato all’intervallo del match contro il Lecce.

Coppia di centrali nelle retroguardia Kjaer e Tomori. Secondo Sky Sport, il danese è il favorito a giocare al fianco di Fikayo. Kalulu non è apparso lucidissimo nelle ultime uscite della squadra. Avrà forse bisogno di rifiatare. Intanto, il vichingo Simon potrà dare la giusta esperienza e leadership in un match così importante. Sulla mediana nessun dubbio. Torna Sandro Tonali dopo aver scontato la squalifica nel match contro i pugliesi di sabato scorso. Al suo fianco l’insostituibile Ismael Bennacer.

Sulla trequarti nessun cambio rispetto all’ultima gara disputata. E quindi Saelemaekers a sinistra, Brahim Diaz al centro dietro la punta e Rafael Leao sulla sinistra. Centravanti in solitaria il solito Olivier Giroud, con l’importante differenza che contro l’Inter Pioli avrà a disposizione i cambi per farlo riposare. Se sarà necessario!

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.