Calhanoglu al veleno: “Ci siamo mangiati il Milan, 3-0 e a casa”

L’ex rossonero Hakan Calhanoglu ha commentato così la vittoria della sua Inter per 3-0 contro il Milan, valida per la finalissima di Supercoppa Italiana 2022-2023.

Una vera batosta quella imposta dall’Inter al Milan nel derby di Supercoppa Italiana. Il trofeo è stato vinto dai nerazzurri, dopo un 3-0 senza appello in quel di Riyad.

Meritatissima la vittoria di un’Inter apparsa subito convinta, brillante e ben messa in campo. Ottima la prova dell’odiato ex di turno Hakan Calhanoglu, schierato da Inzaghi in cabina di regia.

Calhanoglu ha parlato al termine del derby su Sportmediaset, rispondendo così alle domande dei cronisti: “Una vittoria molto importante, per me ancora di più. Sono molto contento, grazie ai miei compagni e ai miei tifosi che sono venuti qui.

La rivalsa dopo gli sfottò dei milanisti sullo Scudetto: “Preferisco sempre stare zitto. Era pesante per me vedere cose che non mi aspettavo. Però il karma torna, oggi avevamo fame. 3-0 e li abbiamo rimandati a casa velocemente. Abbiamo dimostrato grandi cose, li abbiamo mangiati…”

Sul proseguo del campionato: “Noi allo Scudetto crediamo fino alla fine. Abbiamo cominciato bene contro il Napoli, poi un pareggio e due vittorie. Se continui a vincere il resto arriva, ci crediamo”.