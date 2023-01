Le formazioni ufficiali di Milan-Inter, match valido per la finale di Supercoppa Italiana e in programma alle ore 20.00.

Manca ormai pochissimo all’atteso big match di stasera tra Milan e Inter. Alle ore 20.00 il fischio d’inizio allo Stadio Re Fahd di Riad. Un derby dal sapore diverso, ancora più prestigioso. Le due formazioni si sfideranno per il trofeo della Supercoppa Italiana, un appuntamento col successo che nessuna delle due rivali vuole perdere. C’è in palio l’assegnazione del primo trofeo stagionale!

Il Milan arriva alla sfida da un periodo non particolarmente brillante. I due pareggi clamorosi in campionato e l’uscita dalla Coppa Italia hanno rappresentato una bella stangata morale per i rossoneri di Stefano Pioli. Per questo, stasera le motivazioni e il coraggio dovranno essere alle stelle. Non può mancare la voglia di tornare a splendere e di far nuovamente felici i tifosi.

L’Inter arriva certamente meglio al big match. Dopo il passaggio, seppur agognato, ai quarti di Coppa Italia e dopo aver vinto l’ultima di campionato contro l’Hellas Verona si respira un’aria buona nel gruppo di Simone Inzaghi. Ad ogni modo, entrambe le squadre hanno recuperato tasselli importanti in vista della finale di Supercoppa.

Come arrivano le due squadra alla sfida

Pioli ha riaccolto in gruppo Ante Rebic nel corso di questi giorni di allenamento a Riad. L’attacco torna dunque a rifiatare, dopo anche il recupero della scorsa settimana di Divock Origi. Rientrato totalmente anche Simon Kjaer, che staserà farà coppia fissa con Fikayo Tomori al posto di Pierre Kalulu.

Inzaghi ha potuto invece esultare per il rientro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, sino a ieri, non era sicuro di poter essere disponibile. Oggi è invece arrivata la buona notizia per l’Inter, con l’ex Chelsea pronto a subentrare nel corso della gara. Niente da fare invece per Marcelo Brozovic e Samir Handanovic. Nonostante i due nerazzurri siano partiti con la squadra alla volta di Riad, non ce l’hanno fatta a recuperare in tempo.

Milan-Inter, le formazioni ufficiali

Formazione Milan (4-2-3-1):Tătăruşanu; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.

Formazione Inter (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Džeko, Martínez. A disp.: Brazão, Cordaz, Handanović; Bellanova, D’Ambrosio, de Vrij, Dumfries, Zanotti; Asllani, Brozović, Carboni, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku. All.: Inzaghi.