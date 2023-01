Calciomercato Milan, addio al talento: va in Premier per 35 milioni

Il Chelsea è scatenato sul mercato e, dopo l’ingaggio di Mudryk, prende un nuovo esterno: un altro nome che era stato accostato anche al Milan.

La squadra regina di questo calciomercato invernale è senza dubbio il Chelsea. Investimenti onerosissimi quelli fatti dal club londinese, che sta cercando di risollevare una stagione finora non all’altezza delle aspettative.

Nonostante le spese notevoli fatte già in estate, la squadra si trova al decimo posto nella classifica della Premier League. C’è stato anche l’esonero di Thomas Tuchel, sostituito da Graham Potter. Costoso sia il licenziamento dell’allenatore tedesco che liberare il tecnico inglese dal suo contratto con il Brighton.

In queste settimane a Londra sono arrivati David Fofana dal Molde per 12 milioni di euro, Andrey Santos dal Vasco da Gama per 12,5, Benoit Badiashile dal Monaco per 38, Joao Felix dall’Atletico Madrid in prestito oneroso da 11 milioni e Mykhaylo Mudryk per 70 milioni (più 30 di bonus) dallo Shakhtar Donetsk.

Nonostante gli investimenti pesanti già sostenuti, il Chelsea non si ferma. È previsto un nuovo colpo di mercato abbastanza costoso. Si tratta di Noni Madueke, esterno offensivo in forza al PSV Eindhoven.

Noni Madueke to Chelsea, here we go! Verbal agreement in place with PSV on permanent deal around €35m package. 🚨🔵 #CFC

Madueke will sign long term deal in few days, strongly wanted by Chelsea board.

Contracts being prepared.

Boarding completed – ✈️ London@TurkishAirlines pic.twitter.com/Sdg2JMXJIa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2023