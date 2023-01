Milan, niente sconti: 20 milioni per l’acquisto, Pioli dice sì

Servono 20 milioni per l’acquisto del giocatore. Una cifra importante per il Milan ma il giocatore piace tanto a Pioli

E’ un momento non facile per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono reduci dal pesante ko contro l’Inter in Supercoppa Italiana, che ha certificato il periodo complicato, scaturito dai passi falsi contro Lecce e Roma in campionato, e Torino in Coppa Italia.

I rossoneri sono chiamati a rialzare la testa e per farlo hanno bisogno del supporto di tutti. Dai leader, che hanno lasciato la loro firma sullo Scudetto, ai nuovi acquisti estivi.

Nessuno dei calciatori, arrivati durante l’ultima sessione di calciomercato, è riuscito a dare il giusto contributo. C’è chi, però, sta iniziando a far intravedere qualcosa di buono, che fa ben sperare per la seconda parte di stagione.

Pioli dice sì

Tra questi c’è certamente Sergino Dest, che non ha deluso quando è stato chiamato in causa, nelle ultime partite. L’americano, reduce da un ottimo Mondiale, con la maglia degli Stati Uniti addosso, piace particolarmente a Stefano Pioli, che in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Lecce non si è nascosto: “Ha fatto un’ottima prestazione contro il Torino. Gli ho detto che l’unico problema che ha è la sua testa. Deve avere questa attitudine tutti i giorni, deve rimanere concentrato e applicato. Ha delle caratteristiche importanti a livello fisico e tecnico».

Pioli crede fortemente in Dest e le successive dichiarazioni lasciano ancora meno dubbi: “Deve avere la capacità e la concentrazione per dare fastidio anche in fase difensiva, perché ha un’intensità e una gamba così importante per determinare anche quando si difende. Ha ottime qualità, ma che deve lavorare con molta continuità“.

Futuro in bilico

Sergino Dest è arrivato a Milano nelle ultime ore del calciomercato estivo. Un colpo a sorpresa, in seguito all’infortunio di Alessandro Florenzi. L’americano, come è noto, è arrivato in prestito, con diritto di riscatto. Servirebbero ben 20 milioni di euro per acquisire il calciatore dal Barcellona.

Una cifra, al momento, ritenuta troppo alta per i rossoneri, che vorrebbero ottenere uno sconto per trattenerlo. Dest piace alla dirigenza ma difficilmente verrà riscattato alla cifra stabilita. Servirebbe trattare per abbassare il prezzo ma dalla Spagna, Sport.es, sostiene che i blaugrana non sembrano intenzionati a fare sconti.

Dest, d’altronde, ha mercato. Oltre al Milan, in Italia, piacere anche alla Roma di Mourinho. Attenzione, però, alle solite squadre inglesi. Non si fanno nomi ma due club di Premier League sarebbero sulle tracce di Dest, dopo l’ottimo mondiale disputato. Ad oggi sul futuro dell’americano al Milan non ci sono certezze ma di certo non farà ritorno al Barcellona