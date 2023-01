Milan avvertito: Monchi vuole portarlo a Siviglia

Il club spagnolo è pronto a mettere i bastoni tra le ruote al Milan: piace tanto il giocatore per sostituire Isco. Ecco cosa sta succedendo

Sono le ore di Nicolò Zaniolo. L’attaccante ha rotto con la Roma e il suo ambiente, chiedendo la cessione. Vuole andar via per provare a ripartire per davvero dopo i tanti guai avuti. La Capitale non è più il posto giusto per farlo.

Lasciare i giallorossi, però, non sarà così facile: il cartellino del giocatore si è svalutato parecchio e il contratto in scadenza fra un anno e mezzo non aiuta Tiago Pinto. E’ difficile capire come andrà a finire questa vicenda.

José Mourinho, ieri, a margine di Spezia-Roma, ha dato la sua versione: “Ha parlato il direttore prima della partita e lo ha fatto bene – ha affermato ai microfoni di DAZN il portoghese -. L’importante oggi è aver vinto con un buon gioco di squadra, io ho la mia sensazione e credo che a febbraio lui starà qua ma il mercato è aperto e la sua voglia è di andare. Manifestare la voglia non significa, però, andare via. Di solito quando un giocatore vuole andare via significa che ci sono offerte importanti dietro, ma non è il caso. Non c’è nulla sul tavolo, nulla che la società possa accettare. Se resta? Farò giocare chi si allena in maniera migliore”.

Futuro da scrivere

Manca davvero poco alla chiusura del calciomercato e ben presto, dunque, sapremo quale sarà il futuro di Zaniolo e se Mourinho avrà avuto ragione. Fino a questo momento non sembrano essere arrivate offerte così importanti da convincere l’italiano a fare le valigie.

A brevissimo conosceremo le reali intenzioni del Tottenham, che potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per avere il via libera da parte della Roma che continua a chiedere non meno di 35/40 milioni di euro. Troppi anche per altri club inglesi sulle sue tracce.

Troppi, ovviamente, anche per il Milan che è interessato a Zaniolo ma che non è intenzionato ad andare oltre al prestito con diritto di riscatto. Potrebbe sedersi a trattare con i giallorossi se il prezzo dovesse dimezzarsi. Il tempo stringe ma i rossoneri non sembrano avere fretta e sono pronti a riprovarci in estate.

Nuovo interesse

Nel frattempo continuano a registrarsi nuovi interessi per Zaniolo. Il talento italiano è finito anche nel mirino del Siviglia. A sorpresa, dunque, potrebbe esserci la Spagna nel futuro del giocatore.

Gli Andalusi, infatti, sono alla ricerca di un calciatore, che possa prendere il posto di Isco, che ha rescisso il contratto a dicembre. L’ex Inter piace soprattutto a Monchi, intenzionato a provarci ma la Roma deve abbassare le proprie pretese.