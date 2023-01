Milan, infortuni Tomori e Calabria: gli aggiornamenti

Le ultime news sui calciatori del Milan che sono usciti acciaccati dal match di questa sera contro la Lazio, terminato con una sonora sconfitta.

Il Milan ha vissuto un’altra serata da incubo. Dopo il flop di Riyad in finale di Supercoppa Italiana, i rossoneri vedono le fiamma dell’inferno anche all’Olimpico contro la Lazio.

Sconfitta per 4-0 per la squadra campione d’Italia in carica. Una prestazione totalmente sballata che mostra le cicatrici e le crepe di una formazione che fino a novembre era in piena corsa Scudetto.

Non solo il k.o. roboante. Il Milan stasera ha dovuto fare i conti con un paio di problemi anche a livello fisico dei propri calciatori. Prima Fikayo Tomori è uscito dolorante, venendo sostituito a fine primo tempo, poi Davide Calabria ha dovuto interrompere la sua gara nel finale portato a spalla dai massaggiatori.

Le ultime news su Calabria e Tomori

Secondo le ultimissime indicazioni che arrivano dagli spogliatoi dell’Olimpico, il Milan appare ottimista per quanto riguarda le condizioni di Calabria. Il terzino dovrebbe aver subito solo un colpo doloroso.

Forte contusione al polpaccio per il capitano rossonero, che è uscito molto dolorante dal campo di gioco. Non dovrebbe esserci interessamento del ginocchio, come temuto da molti in diretta vedendo la sofferenza di Calabria.

Più rischioso invece l’infortunio occorso a Tomori. Il difensore inglese ha accusato un risentimento alla parte anteriore della coscia sinistra, nella zona probabilmente del quadricipite anteriore. Non è da escludere in questo caso una lesione muscolare. Per entrambi i rossoneri si attenderanno però i classici esami strumentali.

Esami che domani effettuerà anche Theo Hernandez, fermatosi nei giorni scorsi dopo un affaticamento muscolare che lo ha reso indisponibile per la gara contro la Lazio. Il terzino dovrà capire l’entità dello stop e dunque scoprire i tempi di recupero.